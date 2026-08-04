Очна клиника „Света Петка“ – Варна, поставя началото на модерната рефрактивна хирургия в България през 2000г. Повече от 25 годишен опит, над 50 000 процедури, авангардни концепции и задълбочено разбиране за рефракцията на окото и възможностите на рефрактивната хирургия. Понастоящем клиниката работи с последно поколение на лазерната платформа на Schwind (Amaris & Atos). Schwind е водеща марка в Европа в сферата на лазерната корекция на зрението. Очна клиника „Света Петка“ - гр. Варна, работи с Amaris 750 Hz есхимерен лазер и Atos – фемтосекунден лазер. Фемтосекундният лазер дава възможност за лазерно генериране на флеп при LASIK, както и лентикулна хирургия на роговицата, патентована като Smart sight-процедура, aналогична на познатия SMILE. Amaris е единственият по рода си есхимерен лазер, който използва 7- измерна центрация, най-бързия тракер и най-гладката аблационна повърхност. Може да осъществи лазер-асистирана послойна кератопластика при пациенти с кератоконус, травма или прекаран кератит.

Каква е целта на лазерната хирургия на окото?

На първо място – независимост от очила чрез корекция на диоптрични отклонения – хиперметропия, миопия и астигматизъм, както и пресбиопия –възрастово отслабване на фокусиращата система на окото с помощта на специален сoфтуеър PresbyMAX. PresbyMAX позволява създаване на два фокуса – за далечна и близка дистанция при пациенти над 45 години. Подборът на пациентите включва обстоен преглед – рефракция, аберометиря, ОСТ, пахимертия, оглед на ретината. В зависимост от изходните параметри лазерът позволява корекция до + 9,0 диоптъра хиперметропия и до – 15,0 диоптъра миопия. Възрастовият диапазон е между 18 и 60 години.

Ограничения

Наличието на катаракта или дисфункционален лещен синдром при пациенти над 55 години е показание за имплантация на вътреочна леща –вътреочна алтернатива за корекция на зрението. Не се препоръчва имплантация на вътреочна леща при пациенти под 55 години, отговарящи на критериите за лазерна корекция, поради наличие на акомодация –способността на окото да вижда на различни дистанции. Вътреочната хирургия, въпреки съвременния си безопасен профил, носи риск от редица тежки усложнения – увреда на роговицата, руптура на задна лещена капсула, отлепване на ретината, постоперативен оток на макулата, ендофталмит (постоперативно възпаление), неподходящ избор на вътреочна леща. Лазерната хирургия на окото е неинвазивна, безрискова, с бързо възстановяване и запазва акомодацията.

Какво представлява лазерната корекция на зрението?

Съществуват четири типа лазерни процедури: LASIK, Surface – PRK/TransPRK, Smart sight/SMILE, PTK.

При LASIK се генерира флеп – тънка пластинка в слоевете на роговицата, която се повдига, изпарява се част от роговицата за корекция на диоптъра и пластинката се връща на място.

При тази процедура възстановяването е бързо и безболезнено. Тя е златен стандарт в рефрактивната хирургия за последните 30 години. За създаването на флеп се използват фемтосекунден лазер или автоматичен нож.

При Smart sight/SMILE фемтосекундният лазер генерира тънка ламела в слоевете на роговицата, която се екстрахира през микроотвор. Тази процедура има известни ограничения по отношение на диоптричен диапазон. Предимствата пред LASIK са запазване целостта на роговицата и намаляване на сухотата в окото.

PRK/TransPRK са т.н. повърхностни процедури, които са показани при тънка роговица или голям диоптър. При нея лазерът директно изпарява роговичната повъхност. Недостатък е по-бавното възстановяване. Противопоказана е при хиперметропия.

PTK е фототерапевтична кератектомия. При нея лазерът изпарява зона с предопределен диаметър и дълбочина с цел опрозрачаване на роговицата при дистрофии и дегенерации, мътнини след травма или кератит.

Изборът на процедура се прави от хирурга на базата на предоперативните изследвания и предпочитанията на пациента.

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