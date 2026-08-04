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В Конго починалите от ебола надхвърлиха 1700 души

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Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте, Снимка: 24 часа- архив

Над 1700 са вече починалите от ебола в Демократична република Конго, където се наблюдава най-бързо разпространяващата се епидемия от опасното заболяване, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални данни.

Към днешна дата са регистрирани общо 3802 инфектирани и 1707 смъртни случая, показва статистиката на правителството.

Не е ясно кога епидемията ще достигне своя пик, заяви д-р Жан Касея, генералният директор на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията, пише БТА.

Касея предупреди, че близо 80% от новите случаи не се откриват чрез проследяване на контактни лица и че вирусът вече се разпространява свободно сред местните жители.

Обявената на 15 май епидемия е свързана с щама Бундибуджо, за който няма одобрени ваксини или протокол за лечение. От Центровете за контрол и превенция на заболяванията в Африка казаха, че мерките срещу епидемията са затруднени от забавяния в проследяването на контактни лица, проблеми с достъпа до засегнатите райони, недоверието, проявявано от местните жители, и упражняваното от въоръжени групировки насилие.

Епидемията е съсредоточена предимно в отдалечената провинция Итури в източната част на ДР Конго, където са регистрирани близо 90% от случаите. Има обаче потвърдени случаи в още пет провинции, както и в един от най-големите градове - Кисангани.

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Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте,

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