Учени: Съставка на виаграта може да спре разпространението на рака

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Израелски учени съобщиха за изненадващо откритие – активната съставка на виагра, силденафил, може да възпрепятства разпространението на раковите клетки в организма.

В рецензирано научно изследване учени от Института „Вайцман" показват, че силденафил нарушава снабдяването на раковите клетки с холестерол – жизненоважно вещество, което те използват, за да образуват метастази в други органи.

Изследването е проведено от д-р Ярден Ариав в лабораторията на проф. Айелет Ерез, съвместно с учени от Националния онкологичен институт на САЩ, здравната организация „Клалит" и болница „Клалит-Бейлинсон", съобщава timesofisrael.

Резултатите, публикувани през юли в списанието Cancer Research, се основават на експерименти с миши модели, култури от човешки ракови клетки и анализ на данни, събирани в продължение на 20 години от около 5 милиона пациенти на „Клалит".

Най-висока преживяемост е отчетена при пациентите, които са приемали едновременно силденафил и статини (широко използвани лекарства за понижаване на холестерола) през шестте месеца преди поставянето на диагнозата.

Лабораторните изследвания са се фокусирали основно върху агресивни форми на рак, включително тройно негативен рак на гърдата, меланом и рак на белия дроб.

Проф. Ерез подчертава, че следващата стъпка е провеждането на клинично изпитване, при което Виагра да бъде прилагана при жени с тройно негативен рак на гърдата.

Силденафил първоначално е разработен за лечение на сърдечносъдови заболявания, тъй като разширява кръвоносните съдове. По-късно става известно, че е ефективен при еректилна дисфункция, и е одобрен за тази употреба през 1998 г.

В новото изследване лекарството е приложено както на мъжки и женски миши модели, така и на човешки ракови клетки. Чрез високорезолюционни клетъчни изображения учените проследяват как силденафил блокира ензима фосфодиестераза тип 5 (PDE5), което води до повишаване на нивата на молекулата цикличен GMP (cGMP).

Тази молекула задържа белтък, който транспортира холестерол в клетките. В резултат холестеролът остава „заключен" в лизозомите и не може да бъде използван от раковите клетки. Лишени от този ресурс, те губят способността си да се разпространяват и броят на метастазите намалява значително.

Учените установяват, че след като силденафил ограничава достъпа до холестерол, раковите клетки започват сами да произвеждат повече холестерол.

Тогава изследователите добавят статини – добре познати лекарства за понижаване на холестерола, които се приемат от над 200 милиона души по света.

Комбинацията от силденафил и статини поддържа ниски нива на холестерол и възпрепятства разпространението на рака.

Епидемиологът д-р Самах Хайек от „Клалит" анализира данните на пациенти, които са приемали Виагра и статини шест месеца преди поставянето на диагнозата рак.

След статистическа корекция за множество фактори резултатите се оказват в съответствие с наблюденията от лабораторните експерименти при мишки.

Според д-р Идо Волф, ръководител на онкологичното отделение в Медицинския център в Тел Авив, изследването разкрива „нова терапевтична слабост" на метастатичните ракови клетки, които силно зависят от холестерола.

По думите му резултатите показват потенциала за бързо използване на вече съществуващи и широко достъпни лекарства като силденафил и статини в лечението на онкологични заболявания.

Проф. Ерез допълва, че изследването показва необходимостта пациентите да бъдат разглеждани като цялостен организъм, а не само през призмата на тумора и неговите генетични мутации.

„Трябва да включим пациента в уравнението – какво яде, каква физическа активност има и какви лекарства приема. Важно е да гледаме на пациента като на цял организъм", заключава тя.