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Аркади Шарков: Българите доплащат най-много за лекарства за най-разпространените заболявания

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Аркади Шарков

Българите доплащат най-много за лекарства за най-разпространените заболявания у нас - сърдечносъдовите.  Това каза здравният икономист Аркади Шарков, коментирайки по Нова тв статистика, според която българските пациенти доплащат най-много за медикаменти. 

Проучване за 2025 г., публикувано вчера, показа, че милиони евро се доплащат за здраве.

Според Шарков платените пари за лекарства по НЗОК са 381 милиона евро, което се равнява на повече от 745 млн. лева. Става дума за медикаменти, които частично или напълно са покривани с държавни средства. В този контекст пациентите споделят, че разходите им за здраве все повече нарастват.

По думите на Шарков в другите държави, когато става дума за социално значими заболявания, се доплаща по-малко. 

Той добави, че липсата на профилактика е голям проблем у нас. 

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Аркади Шарков

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