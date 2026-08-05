Катя Ивкова: Няма да позволим пациенти и служители да чакат още ремонта на "Св. Иван Рилски"

Преместването на държавната психиатрична болница в Курило "Свети Иван Рилски" в бивша стара сграда на Транспортна болница в София се бави. Парите за нея са отпуснати по Плана за възстановяване.

"Всичко, което зависи от Министерството на здравеопазването, по отношение на индексиране на договора е факт. Но за пореден път строителят изисква ново индексиране - на срока на договора до края на годината. Няма как да позволим пациентите и служителите да чакат още, така че бъдат предприети всички законови мерки, за да стане в срок".

Това заяви здравната министърка Катя Ивкова след заседанието на Министерския съвет.

Тя уточни, че строителят е "Меаца" с над 20 договора за над 12 млн. евро с МЗ за последните 3 години. 1,1 млн. евро вече са изплатени по този договор, трябва още 1,5 млн. евро.

Същият подход ще предприемем по отношение на МБАЛ "Св. Панталеймон" в Ямбол, дългочакана болница. Над 75 млн. лв. са изплатени от 2019 г. за апаратура и строителство, сега се изискват нови над 4 млн. Поисках проверка от ДНСК, установени са редица нарушения, чакам директора до другата седмица да каже какво ще предприеме.