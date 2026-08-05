„Пирогов“ отчете впечатляващо възстановяване на 15-годишен борец след тежка операция

Четири месеца след тежкия инцидент по време на състезание 15-годишният състезател по борба, който получи фрактура на гръбначния стълб и парализа на четирите крайника (квадриплегия), показва впечатляващо възстановяване.

Младият спортист пристигна в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" за контролен преглед в много добро общо състояние – с добра координация, самостоятелно придвижване и независимост в ежедневните дейности. Неврохирурзите отчитат, че следоперативният период протича отлично, а възстановяването му значително надхвърля първоначалните очаквания, съобщават от болницата.

При постъпването си в болницата след инцидента момчето е било в изключително тежко състояние – с фрактура-луксация в шийния отдел на гръбначния стълб, тежък неврологичен дефицит и парализа на четирите крайника. Прогнозата е била сериозна както по отношение на двигателните функции, така и за живота му.

На 4 април 2026 г. – Лазаровден, екипът на чл.-кор. проф. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", и д-р Петър Илков извършва сложна гръбначна операция на три етапа. Целта е да се осигури декомпресия на гръбначния мозък, възстановяване на нормалната форма на гръбнака и стабилизиране на засегнатия сегмент.

След интервенцията пациентът е настанен в неврореанимация, където повече от 20 дни медицински специалисти и неврореаниматори полагат денонощни грижи, за да бъде стабилизирано състоянието му и да се ограничат последствията от тежката травма.

Днес резултатите са повече от обещаващи. Момчето вече се придвижва самостоятелно, а възстановяването на неврологичния дефицит е много добро предвид първоначалната тежка клинична картина. Продължава работата за възстановяване на някои фини движения, както и на скоростта и силата, необходими за връщането му към спорта.

„Днес виждаме впечатляващ напредък в състоянието му. Пътят не е лесен, но постигнатите резултати са наистина отлични и ни дават основание да вярваме и да бъдем оптимисти. Преди точно четири месеца се борехме за живота му и изходът не беше никак ясен. Днес говорим за чудесни резултати, много добро възстановяване и много добра перспектива. Сега нашата цел е да му помогнем да възстанови и качествата си на спортист отпреди инцидента. Работата с него продължава", заяви чл.-кор. проф. Николай Габровски.

Семейството на младия борец споделя, че е изключително гордо с неговата воля, дисциплина и непримирим спортен дух, които всеки ден го водят напред по пътя към възстановяването. Близките му са категорични, че благодарение на навременната намеса на проф. Габровски, д-р Илков и целия екип на „Пирогов" е постигнат този резултат.

Те изразяват признателност към всички медицински специалисти, участвали в лечението, и посочват, че случаят е доказателство за високото ниво на българската спешна медицина и професионализма на лекарите у нас.

Снимка: чл.-кор. проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков с младата спортна надежда