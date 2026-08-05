Шефът на СЗО пристигна в Конго заради бързо разрастващата се епидемия от ебола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус пристигна в Демократична република Конго, за да подкрепи засилването на мерките срещу най-бързо разрастващата се в света епидемия от ебола, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Той пристигна късно снощи в столицата Киншаса и се очаква да се срещне с президента Феликс Чисекеди и с партньори на СЗО. Това е второто му посещение в страната след обявяването на епидемията в средата на май.

Потвърдените случаи са достигнали 3874, а починалите са 1751. Най-малко 717 пациенти са в изолация, а 749 са се възстановили.

Епидемията е втората по големина в историята след тази в Западна Африка през 2014–2016 г., но вече е изпреварила всички останали по скорост на разпространение. За щама „Бундибуджо", който я причинява, няма одобрено лечение или ваксина.

Близо 90% от случаите са регистрирани в провинция Итури. Много населени места там остават недостъпни заради конфликта с бунтовниците, а здравни работници стачкуват заради неизплатени заплати.

Между 60 и 70% от новозаразените не са били включени в списъците с наблюдавани контактни лица, заяви генералният директор на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията д-р Жан Касея.

Късното откриване на заразените остава основен фактор за смъртността, която достига 45%. От регистрираните през последното денонощие 77 нови случая 44 са завършили със смърт.