Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти

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Детската болница „Света Анастасия" в Бургас посрещна първите си пациенти, които преминаха през безплатни профилактични прегледи.

Прегледите ще се извършват до края на август всеки работен ден между 9:00 и 16:00 часа.

В момента функционират кабинети по педиатрия, детска хирургия, детска гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От болницата съобщиха, че през следващата седмица ще бъдат открити кабинети и по други специалности.

Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. Първите пациенти вече получиха специализирани консултации, като сред тях беше и 13-годишно момче от София, прегледано от ортопед след претърпяна операция, съобщава БНТ.

Миналата седмица болницата получи разрешението да отвори. Това съобщи във фейсбук кметът на града Димитър Николов, който публикува своя снимка с разрешителното за дейност на лечебното заведение. "Един от най- щастливите дни в живота ми!", написа градоначалникът.

Проектът за новата детска болница е определян като един от най-значимите за града и региона. Тя е изградена в бургаския комплекс „Зорница", в близост до Университетска многопрофилна болница за активно лечение. Строителството започна на 9 януари 2024 г., а през декември 2025 г. сградата получи разрешение за ползване.

Болницата е напълно оборудвана, като стойността на медицинската апаратура надхвърля 27,5 млн. лева.

Педиатричната болница ще предлага денонощна спешна помощ и ще събере на едно място медици от 25 специалности. Болницата ще разполага със 142 легла, 12 от които реанимационни.