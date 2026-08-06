Закриват постове на 440 в администрацията - вдигат доходите на лекари и сестри

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Спешните центрове се обединяват в една структура

Закриват се всички 28 регионални здравни инспекции, а 440 чиновнически щата отпадат при мащабна реформа в здравния сектор. До 2028 г. броят на структурите към ведомството ще бъде намален от 95 на 33, като спестените средства ще отидат за по-високи заплати на лекари и медицински сестри.

Плановете за реформа и оптимизация са изпратени от здравния министър Катя Ивкова до премиера Румен Радев и заместника му Гълъб Донев.

След закриването на структурите на РЗИ функциите им ще бъдат разпределени в

3 главни дирекции

- “Главна здравна инспекция”, “Медицински дейности” и “Лекарствена политика”. Последната ще изпълнява и дейността на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата, който също ще бъде закрит.

Идеята е администрацията да работи централизирано, вместо всяка структура да поддържа свои счетоводства, човешки ресурси и други общи дейности, обясняват от министерството.

Трите нови звена ще имат 28 регионални структури, като се запазят офисите за административно обслужване на РЗИ. Районните картотеки на медицинската експертиза обаче ще бъдат извадени от РЗИ и ще преминат към структурата на Националната експертна лекарска комисия. Така от настоящите РЗИ ще бъдат съкратети 190 работни места.

Всички 27 центъра за спешна медицинска помощ, Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха и този по обучение ще бъдат слети в обща структура -

Национална спешна медицинска помощ

След реформата работните позиции в администрацията на спешните и национални центрове ще са със 150 по-малко, а още 100 ще изпаднат от други ведомства. Предвижда се и анализ, който да доведе до значително намаляване на броя на спешните центрове.

“Намаляваме всички дейности, свързани с административната работа, за сметка на необезпечени дейности от медицински персонал”, мотивира се министерството. Тоест режат се чиновници, за да се вдигнат заплатите и да се осигурят повече лекари и сестри.

Очаква се още Центърът за асистирана репродукция да премине към НЗОК подобно на Фонда за лечение на деца в чужбина. Националният и районните центрове по трансфузионна хематология ще се обединят в една структура с регионални звена, ще се слеят и Националният център по обществено здраве и анализи и Националният център по радиобиология.

Министерството на здравеопазването залага и цели за дигитализация на техническите процеси и премахване на изискването на документи от граждани и бизнес, които вече са налични в системата. Планира се и въвеждането на изкуствен интелект в полза на административните процеси и вземане на решения, както и за нуждите на спешната помощ.

Предвижда се и създаване на координационна централа, която

ще обедини връзката между телефон 112, наземните линейки и въздушните екипи

(хеликоптерите) и болниците. А психиатриите и центровете за деца с увреждания ще останат самостоятелни, но тяхната администрация ще бъде изнесена в напълно отделна, нова структура, която да ги обслужва.

За да се реализира реформата, са нужни мащабни промени в редица закони - за здравето, за лечебните заведения, за лекарствените продукти в хуманната медицина, пише министър Ивкова в доклада.

Срещу намеренията на МЗ се обяви председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов (ГЕРБ). “Това е решение с пряко отражение върху способността на държавата да реагира бързо, професионално и на място при здравна криза”, написа той във фейсбук и припомни, че функцията на РЗИ е била ключова в пандемията.

“Структурите на РЗИ по места бяха гръбнакът на държавния отговор

Те организираха противоепидемичните мерки, работеха с лечебните заведения, проследяваха огнища, осигуряваха контрол, комуникация и координация във всяка област. В условия на неизвестност и огромен натиск тези хора бяха на терен”, допълни Ангелов.