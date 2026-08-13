Кардиологът и посланик на „Без компромиси“ за превенцията на рисковете в жегите и на достъпа на подрастващите до тютюн и никотин

С кардиолога д-р Танер Шахин разговаряме в началото на август по две теми, които на пръв поглед изглеждат различни, но имат общ знаменател – превенцията. Първата са горещините и рисковете, които те крият за сърдечно-съдовото здраве. Втората е употребата на тютюневи и никотинови продукти сред подрастващите – проблем, който според кардиолога изисква сериозно внимание от родители, учители, търговци и обществото като цяло.

Д-р Шахин е посланик за втора година на „Без компромиси“ – кампанията на Филип Морис България, която призовава към общи усилия за ограничаване достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти. Какви са съветите му за лятото, какво показва статистиката и защо трябва да бъдем безкомпромисни, когато става дума за здравето на подрастващите – отговорите вижте тук:

- Д-р Шахин, лятото е сезонът, в който сме по-активни, но и по-изложени на високи температури. Кои са най-честите рискове за сърдечно-съдовото здраве през горещите месеци и как можем да ги предотвратим?

- Лятото е период, който повечето хора свързват с почивка и добро настроение, но за организма високите температури представляват сериозно физиологично натоварване. За да охлажда тялото, организмът разширява кръвоносните съдове и започва да отделя повече течности чрез изпотяване. Това води до загуба на вода и електролити, намаляване на циркулиращия кръвен обем и промени в кръвното налягане. При здравите хора тези механизми обикновено се компенсират успешно, но при възрастни пациенти, хора със сърдечно-съдови заболявания, диабет или хронично бъбречно заболяване рискът от усложнения е значително по-висок. По-често наблюдаваме спад на артериалното налягане, обезводняване, нарушения в сърдечния ритъм, обостряне на сърдечната недостатъчност, а при продължително излагане на жега – и топлинен удар.

Добрата новина е, че голяма част от тези проблеми могат да бъдат предотвратени. Най-важните мерки са добра хидратация, избягване на физическо натоварване в най-горещите часове между 11 и 17 часа, носене на леки дрехи, престой на сянка или в климатизирани помещения и редовен контрол на кръвното налягане, особено при хора, приемащи медикаменти за хипертония. При някои пациенти през летните месеци може да се наложи и адаптиране на терапията, но това трябва да става единствено след консултация с лекуващия лекар.

- Кои са най-важните сигнали, които не бива да пренебрегваме, когато жегата започне да влияе на организма ни?

- Организмът почти винаги ни дава сигнали, че започва да се затруднява. Важно е да ги разпознаем навреме, преди да се стигне до сериозно усложнение. Сред първите симптоми са силна отпадналост, световъртеж, главоболие, необичайна умора, жажда, сухота в устата и намалено количество урина. При някои хора се появяват сърцебиене, чувство за прескачане на сърцето, спадане на кръвното налягане при изправяне или краткотрайно прилошаване. Особено тревожни са симптоми като болка или тежест в гърдите, задух, загуба на съзнание, обърканост или температура над 40°C. Това вече може да бъде животозастрашаващо състояние и изисква незабавна медицинска помощ.

Моят съвет е прост: ако човек усеща, че жегата го изтощава повече от обичайното, не трябва да се опитва "да издържи". Почивката, приемът на течности и навременната консултация могат да предотвратят сериозен инцидент.

- Обикновено когато говорим за сърдечно-съдови проблеми, мислим основно за хора на зряла възраст. Като лекар, който работи активно и с млади хора, наблюдавате ли промени в навиците на подрастващите и в отношението им към здравето през последните години?

- Да, определено. В практиката си все по-често срещам млади хора, които още преди 30-годишна възраст имат рискови фактори, характерни допреди години за много по-възрастни пациенти. Наднормено тегло, високо кръвно налягане, ниска физическа активност, хроничен стрес, недоспиване и все по-ранна употреба на тютюневи или никотинови продукти. Една от най-тревожните тенденции е именно ранният досег с тютюна или никотина. За много тийнейджъри употребата на тютюнево или никотиново изделие изглежда модерна, безобидна или социално приемлива. В действителност това често е първата стъпка към зависимост, която може да продължи десетилетия. От друга страна виждам и положителна промяна. Благодарение на социалните мрежи и по-лесния достъп до информация много млади хора започват да проявяват интерес към спорта, храненето, съня и профилактиката. Това ми дава оптимизъм. Затова вярвам, че превенцията трябва да започне много преди първи симптоми на заболяване. Ако успеем да изградим здравословни навици още в училищна възраст, ще предотвратим огромна част от хроничните заболявания, които лекуваме години по-късно.

- Вие за втора поредна година сте сред посланиците на кампанията „Без компромиси“, която цели ограничаване достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти. Кои са фактите, които Ви тревожат най-много?

- Най-силно ме тревожи не само колко деца употребяват такива продукти, а колко лесно достигат до тях, въпреки, че са забранени за непълнолетни. Данните показват, че приблизително едно от всеки четири деца между 13 и 15 години вече употребява цигари или други тютюневи и никотинови изделия. Още по-притеснително е, че над 60% от непълнолетните не срещат затруднения при закупуването им.*

Това означава, че проблемът не е само в избора на детето. Той е свързан със средата, в която живее. Именно затова подкрепям инициативата „Без компромиси“. Защото когато говорим за непълнолетни, въпросът не е дали някой има право да направи избор, а дали обществото изпълнява своята отговорност да ги защити. Тук ролята на родителите, учителите, лекарите и търговците е еднакво важна. Всеки от нас има възможност да бъде част от решението.

- Как влияе употребата на тютюневи или никотинови продукти върху организма на подрастващите и кои рискове остават най-подценени от обществото

- Никотинът, било сам по себе си или като съставка на тютюна, е силно пристрастяващо вещество, което влияе върху развиващия се мозък. Именно през тийнейджърските години се формират мозъчните връзки, които отговарят за самоконтрола, концентрацията, ученето и вземането на решения. Излагането на никотин през този период увеличава риска от зависимост и може да повлияе неблагоприятно върху когнитивното развитие. От кардиологична гледна точка никотинът активира симпатиковата нервна система, ускорява сърдечната честота, повишава артериалното налягане и води до временен спазъм на кръвоносните съдове. При редовна употреба тези промени могат да поставят началото на съдови увреждания още в млада възраст. Не бива да подценяваме и влиянието върху физическата активност. Децата, които използват никотинови продукти, по-често имат по-ниска издръжливост, по-бавно възстановяване и по-слаби спортни резултати. Най-важното е, че зависимостта, изградена на 13 или 14 години, често остава за десетилетия. Именно затова превенцията е толкова важна.

- Ако трябва като посланик на „Без компромиси“ да отправите едно послание към родителите, търговците и обществото като цяло, какво би било то?

- Бих казал, че когато става дума за здравето на децата, компромиси не трябва да има. Като родители трябва да говорим с децата си открито и спокойно. Не само когато възникне проблем, а много преди това. Информираното дете взема по-добри решения. Към търговците бих отправил призив винаги да спазват закона и да проверяват възрастта на своите клиенти. Това не е неудобство или формалност – това е реална защита на децата. А към всички останали бих казал, че превенцията е обща отговорност. Нито лекарите, нито родителите, нито училището могат сами да решат този проблем. Само когато обществото действа последователно, можем да ограничим достъпа на непълнолетните до тютюневи и никотинови продукти. Защото всяко предотвратено начало на зависимост днес означава по-здрав възрастен човек утре. И това е инвестиция, която си заслужава. Без компромиси.

Повече за кампанията може да научите на официалния сайт: bezkompromisi.com

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България

*Източници: ESPAD Report 2024 (Европейски проект за училищно проучване относно алкохола и други наркотици): https://www.euda.europa.eu/publications/joint-publications/espad-report-2024_en; Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в гимназиален етап на образование (8-12 клас) 2025г. https://www.nfp-drugs.bg/wp-content/uploads/2026/03/Analiz_SH_national_8-12klas.pdf