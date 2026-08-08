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Проф. Кантарджиев: Лятото е добро за закаляване - плискане със студена вода и сладолед

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Проф. Тодор Кантарджиев Кадър: Нова тв

Лятно време има намаляване на инфекциите, които засягат горните дихателни пътища и белия дроб, а продължителната кашлица, която се появява, се дължи на риновируси. Това обясни проф. Тодор Кантарджиев по Нова тв. За да се справим с нея е добре да се увеличат и антиоксидантите в храната. 

"Първо трябва да се реши дали е алергия или вирус", обясни проф. кантарджиев. Той наблюдавал в момента и доста случаи на конюнктивит. "Ако очите залепват по време на сън, обикновено е бактериален конюнктивит, който се лекува с антибиотици. Басейновият конюнктивит се лекува с капки, предписани от лекар, и минава бързо. При този, който започва от едното око и минава към другото, трябва задължително да се ползва собствена кърпа", обясни проф. Кантарджиев.

На хората със слаб имунитет той препоръча закаляване през летните месеци  - плискане на лицето със студена вода, гаргара със студена вода и много следоледи. 

"Възрастните хора да не се мотаят в жегите между 11 и 19 часа", посъветва проф. Кантарджиев. И обясни, че не бива да се седи на климатик цял ден, и то на ниска температура. 

За предпазване от западнонилската треска препоръча препарати и машинки против комари в контактите. Но 99% от хората не показвали никакви прояви. Рисково било при тези над 60-годишна възраст и с намален имунитет. 

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Проф. Тодор Кантарджиев Кадър: Нова тв

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