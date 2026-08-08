Ръст на случаите на западнонилска треска в Европа

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Западнонилската треска продължава да се разпространява в Европа, като броят на потвърдените случаи от началото на годината вече е надхвърлил 240. Това сочат най-новите данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, публикувани в седмичния му доклад, цитиран от ДПА.

До сряда включително в страните от Европа са били регистрирани общо 241 случая на заразяване при хора от началото на сезона, в който вирусът се предава най-активно.

Според Центъра 139 случая са регистрирани в Италия и 61 в Гърция. Останалите случаи са в Испания (17), РС Македония (13), Румъния (шест), Франция (четири) и Германия (един).

В края на миналия месец Световната здравна организация призова за повишена бдителност след няколко случая на западнонилската треска в Южна Европа, пише БТА.

СЗО съобщава, че вирусът обикновено се предава между комари и птици. Заразените комари обаче могат да ухапят и хора и да ги заразят, най-често между юли и септември.

Според Института „Роберт Кох“ в Германия повечето заразени хора не осъзнават, че имат вируса. Поради това изследователите предполагат, че има голям брой случаи, които не са били докладвани.

При тежко протичане заболяването може да засегне нервната система, което води до състояния като енцефалит и менингит. Няма нито ваксина, нито антидот. Лекарите могат да лекуват само симптомите.

СЗО съветва пътуващите да намалят риска от ухапвания от комари, като носят подходящи дрехи и използват репеленти.