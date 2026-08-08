Затлъстяването сред възрастните в Англия се е удвоило за 3 десетилетия

Затлъстяването сред възрастните в Англия се е увеличило двойно след приемането на първата национална стратегия за справяне с проблема през 1992 година. Броят на засегнатите вече достига 14,3 милиона души, показва анализ, цитиран от „Дейли мейл" и БТА.

Правителството на Джон Мейджър си поставя за цел да намали затлъстяването с една четвърт сред мъжете и с една трета сред жените. След това са публикувани още 13 национални стратегии, но нито една не успява да спре нарастването, посочва аналитичният център King's Fund.

През 2024 година възрастните със затлъстяване или тежко затлъстяване са със 7,2 милиона повече спрямо 1993 година, когато за първи път са публикувани данни от „Проучване на здравето в Англия". Делът им се е увеличил от 15 на 30 процента.

Ръстът е особено сериозен сред хората на възраст между 16 и 24 години. През 1993 година затлъстяване или тежко затлъстяване са имали 6 процента от тях, а през 2024 година делът достига 18 процента, или 1,1 милиона души.

От King's Fund призовават за спешни действия срещу определената от тях като „бомба със закъснител" криза със затлъстяването.