Д-р Благомир Здравков: В детската болница в Бургас правим профилактични прегледи по 18 специалности

По 18 специалности се извършват профилактични прегледи в детската болница в Бургас, които включват цялостната дейност по която здравното заведение има разрешение. Желаещите могат да се записват всеки ден, прегледите са анонсирани до края на месеца, а може и да ги продължим при интерес.

Това заяви по БНТ д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на новооткритата детска болница в Бургас "Св. Анастасия". Според него болницата предлага добри възможности за професионално развитие и за качествена педиатрична помощ, която да има комплексност. В болницата са записани над 900 деца за тези профилактични прегледи.

Сред екипа на болницата има млади и качествени кадри като д-р Светлозар Цветанов и медицинската сестра Янита Георгиева.

"Минал съм през две държави от ЕС - през Германия и Швеция, и съм събрал опит там, който съм много мотивиран да споделя с моите колеги в Бургас. Мотивират ме прекрасният екип тук и сградата, която предлага да се изявим като специалисти на световно ниво.

Когато заминавах в чужбина, това беше тенденция, сега е обратното. За мен беше дълъг процес на взимане на решение и изчаквах да се появят правилните условия и това е мястото", разказа д-р Цветанов.

"Обучаваме са да работим с новата апаратура, която я няма другаде. Ние ще сме връзката с родителите, а и децата да се чувстват добре", допълни Янита Георгиева.

"В болницата могат да идват деца от цялата страна, но сме я анонсирали като регионален проект - в годините назад беше ясно изразен дефицит на качествена педиатрична помощ в този регион.

Такъв тип работа винаги има проблеми, предизвикателство е когато специалисти от различни области трябва да заработят като един силен екип - това е стартово предизвикателство.

В нашата болница има програма, по която ще изпращаме на специализация свои кадри по света в референтни центрове, но и да каним гост-лекари след заявка от самите клинични специалисти", допълни д-р Благомир Здравков.