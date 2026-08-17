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Доц. Атанас Банчев: Не всяко ниско MCV означава железен недоимък (Видео)

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Доц. Атанас Банчев: Не всяко ниско MCV означава железен недоимък (Видео)
Доц. Атанас Банчев

Малките червени кръвни клетки често автоматично се свързват с липса на желязо. Ниското MCV обаче може да бъде и един от основните белези на таласемия минор - носителство, което нерядко остава неуточнено с години.

„Под микроцитозата могат да се крият две неща - железен недоимък или носителство на таласемия“, обяснява доц. Атанас Банчев в новия епизод на здравния ни подкаст „Докторе, кажи“.

Доктор Банчев е началник на Клиниката по детска клинична хематология и ръководител на Експертния център за редки анемии и вродени коагулопатии.

Затова отклонението не бива нито да се подминава, нито да води до самоволно приемане на желязо. Първо трябва да се установи причината. Възможно е човек едновременно да е носител и да има железен дефицит - факт, който опровергава широко разпространения мит, че при таласемия минор желязо никога не се приема.

Как хематологът различава двете състояния още по показателите в кръвната картина и кои стойности трябва да ни изпратят при специалист - гледайте в подкаста „Докторе, кажи“.

Автор на статията

24 часа

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