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Доц. Атанас Банчев: Таласемия минор не е заболяване, а състояние

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Доц. Атанас Банчев и Мила Иванова

Диагнозата „таласемия минор“ звучи стряскащо, особено когато е поставена на дете. Според доц. Атанас Банчев обаче носителството не пречи по никакъв начин на нормалния живот и не трябва да се превръща в обяснение за всяко здравословно оплакване.

Честото боледуване, коремните болки и редица други симптоми погрешно се приписват на таласемията. При носителите обичайно се наблюдават по-малки еритроцити и малко по-нисък хемоглобин, но не е необходимо специално хранене, постоянно ядене на месо или някакъв опит състоянието да бъде „лекувано“.

„Все едно да ти е леко крив носът или да имаш родилно петно - факт е, съществува, но не ти пречи“, казва хематологът в здравния подкаст на „24 часа“.

Истинското значение на носителството се появява при планирането на дете. Тогава изследването на партньора може да се окаже решаващо. Защо приблизително 170 000 българи може да носят генетичната особеност, без да знаят, и кога тя се превръща в риск за следващото поколение - отговорите са в новия епизод на „Докторе, кажи“.

Още здравни новини вижте тук
Доц. Атанас Банчев и Мила Иванова
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