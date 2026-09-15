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Доц. Атанас Банчев: За мен е престъпление спрямо обществото, че нямаме скрининг преди раждане

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Доц. Атанас Банчев: За мен е престъпление спрямо обществото, че нямаме скрининг преди раждане
Доц. Атанас Банчев и Мила Иванова

Когато двама носители на таласемия създават поколение, при всяка бременност съществува 25%вероятност детето да бъде с тежката форма на заболяването, 50% – да бъде носител, и 25% - да не наследи генетичната промяна.

Тъкмо затова доц. Атанас Банчев настоява за въвеждане на пренатален скрининг в България. Изследването не поставя забрани и не взема решения вместо родителите. То им дава възможност да знаят какъв е рискът и да направят информиран избор.

В страни като Гърция, Кипър и Италия подобна профилактика вече съществува. По думите на специалиста в Кипър тя е довела до спад на новородените с тежка таласемия от около 100 до едва едно-две деца годишно. В България носителството се оценява на около 3% от населението, но темата продължава рядко да влиза в кабинета преди настъпването на бременност.

Какво трябва да изследват бъдещите родители, кога се прави пренатална диагностика и защо превенцията е не само по-хуманна, но и несравнимо по-евтина от лечението - гледайте отговорите на доц. Атанас Банчев в нашия здравен подкаст „Докторе, кажи“.

Автор на статията

24 часа

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