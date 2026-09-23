ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 7 дни ще плащат щетите при застраховател с отне...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Доц. Атанас Банчев: Днес най-възрастният ни пациент с таласемия е на 65 години

2280
Доц. Атанас Банчев: Днес най-възрастният ни пациент с таласемия е на 65 години
Доц. Атанас Банчев

Само преди няколко десетилетия тежката таласемия често е отнемала живота още в юношеството или ранната зряла възраст. Причината не е била единствено в самото заболяване, а и в липсата на достъп до съвременни лекарства, които да извеждат натрупаното от редовните кръвопреливания желязо.

Днес картината е различна. В България 265 души живеят с таласамия майор. Те получават ежемесечни кръвопреливания и хелатираща терапия, а част от тях вече създават свои семейства и имат деца. Напредъкът е огромен, но не означава, че болестта е станала лека.

Пациентите прекарват поне 12 дни годишно в болница само за кръвопреливане. Преди процедурата често са силно отпаднали, а към основното заболяване могат да се добавят сърдечни, ендокринни и други усложнения. Животът им изисква постоянно планиране, което зависи и от наличието на кръв.

Какво промениха съвременните терапии и колко близо е медицината до намаляването на зависимостта от кръвопреливания. Не пропускайте новия епизод на нашия здравен подкаст „Докторе, кажи“.

Автор на статията

24 часа

Споделете статията

Четете още

Доц. Атанас Банчев: За мен е престъпление спрямо обществото, че нямаме скрининг преди раждане

Доц. Атанас Банчев: За мен е престъпление спрямо обществото, че нямаме скрининг преди раждане

15.09.2026, 09:41
Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет

14.09.2026, 09:00
Как да подготвим детето за училище, без есента да мине в хрема и кашлица

Как да подготвим детето за училище, без есента да мине в хрема и кашлица

11.09.2026, 09:00
Виж всички
НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание