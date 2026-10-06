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Доц. Атанас Банчев: За тези пациенти ни трябват до 700 кръводарители всеки месец

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Доц. Атанас Банчев: За тези пациенти ни трябват до 700 кръводарители всеки месец
Доц. Атанас Банчев и Мила Иванова

За 260-265 души с тежка таласемия в България кръвта не е необходима само при спешност. Тя е част от лечението, което ги поддържа живи всеки месец. За осигуряването му са нужни между 600 и 700 кръводарители месечно, посочва доц. Атанас Банчев.

Зад тази статистика стоят хора, чието ежедневие зависи от редовното постъпване на дарена кръв. Ако тя се забави, се променят болнични графици, пропускат се учебни и работни дни, а пациентите остават по-дълго с тежка отпадналост. Алтернатива няма, защото изкуствена кръв не съществува.

Едно кръводаряване може да помогне на трима различни пациенти, тъй като дарената кръв се разделя на еритроцити, плазма и тромбоцити. Въпреки хроничния недостиг българското законодателство в момента не позволява на носителите на таласемия да даряват кръв - ограничение, което в други държави не съществува и според специалиста трябва да бъде преразгледано.

Защо системата продължава да зависи толкова силно от близките на пациентите и как едно обикновено даряване се превръща в нечий шанс за нормален месец – всичко това гледайте в новия епизод на подкаста за здраве „Докторе, кажи“.

Автор на статията

24 часа

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