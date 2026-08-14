Сигналните лампички при това състояние са усещане за „прескачане“, „преобръщане“ или „паузи“ в работата на сърцето, допълва още ръководителят на Центъра по електрофизиология и кардиостимулация в медицинския комплекс „Софиямед“, който е кардиолог и електрофизиолог

Електрокардиограмата/ЕКГ-то/ е абсолютно задължително при кардиологичен преглед

Профилактичен преглед при кардиолог за здрави хора над 40–45 години се прави веднъж годишно

Използваме изкуствен интелект за прогнозиране на епизоди на аритмия

Световните проучвания категорично доказват, че ранната инвазивна терапия дава значително по-добри резултати

В Центъра по електрофизиология и кардиостимулация на медицински комплекс „Софиямед“ се използва най-съвременна апаратура за криоаблация

- Д-р Миразчийски, наскоро в „Софиямед“ разкрихте Център по електрофизиология и кардиостимулация, на който сте и ръководител. Каква е основната му мисия и с какво той ще бъде полезен за пациентите?

- Основната мисия на новия Център по електрофизиология и кардиостимулация в медицинския комплекс „Софиямед“ е да предложи на пациентите пълен цикъл от високоспециализирана диагностика, съвременно инвазивно лечение на ритъмно-проводните нарушения и пълен набор от интервенции в областта на кардиостимулацията.

Доскоро голяма част от пациентите с аритмии получаваха само медикаментозно лечение, което често контролира симптомите, но не лекува самия проблем. Нашият Център стартира дейността си с най-съвременна апаратура за криоаблация (криоконзола от последно поколение), както и с най-иновативните методи за кардиостимулация. В близко бъдеще амбицията ни е да оборудваме Центъра и с 3D електроанатомична мапинг система, което ще завърши пълния технологичен цикъл.

За пациентите това означава радикално подобряване на качеството на живот, намаляване на риска от тежки усложнения като инсулт или сърдечна недостатъчност, а в много от случаите и пълно окончателно излекуване.

- Пациенти с какви диагнози е редно да се насочват към подобен специализиран Център?

- Центърът е профилиран за широк спектър от аритмологични заболявания. Основните групи диагнози включват предсърдно мъждене и предсърдно трептене (най-честите ритъмни нарушения, носители на висок риск от мозъчен инсулт и сърдечна недостатъчност, надкардни тахикардии, камерни тахикардии и камерна екстрасистолия (изключително важни състояния, които могат да бъдат опасни за живота или да увредят помпената функция на сърцето), брадикардии и проводни блокове (състояния с критично забавяне на сърдечната честота или прекъсване на електрическия импулс). В центъра се грижим и за пациенти нуждаещи се от ресинхронизираща терапия (CRT) или имплантация на кардиовертер-дефибрилатор (ICD), както и такива с тежка сърдечна недостатъчност или риск от внезапна сърдечна смърт.

- Кои са симптомите, които трябва да накарат човек да потърси консултация с електрофизиолог?

- Симптомите на аритмия понякога са дискретни, но най-често се усещат много ясно от пациента. Сигналните лампички за пациентите обикновено са усещане за „прескачане“, „преобръщане“ или „паузи“ в работата на сърцето. Както и внезапно ускоряване на пулса в покой (сърцебиене), съпроводено с тревожност или отпадналост. Наличие на епизоди на загуба на съзнание (синкоп) или внезапно причерняване, което е изключително тревожен симптом, който изисква незабавна консултация. Други симптоми са необяснима лесна умора, задух или отпадналост при обичайни ежедневни усилия.

- Какви са най-новите възможности за диагностика на ритъмно-проводните нарушения и България на какво ниво е според Вас?

- В наши дни разполагаме с изключително прецизни диагностични инструменти от дългосрочен Холтер-ЕКГ мониторинг (24, 48 часа до 7 дни) и имплантируеми рекордери (Loop recorders) до високотехнологични картографски методи.

Водещите центрове в България прилагат абсолютно същите международни протоколи за диагностика и лечение, каквито се ползват в Германия, Франция или Швейцария.

- Как технологиите промениха начина, по който откривате скритите аритмии и тяхното лечение? В този контекст на какъв период е редно да провеждаме профилактично преглед при кардиолог и задължително ли е провеждането на ЕКГ изследване?

- Дигитализацията революционизира откриването на т.нар. „тихи“ или скрити аритмии. Днес смарт-часовниците, преносимите ЕКГ гривни и малките подкожни рекордери ни позволяват да уловим епизод на предсърдно мъждене, който трае едва няколко минути и иначе би останал неоткрит.

За здрави хора над 40–45 години (или по-рано при фамилна обремененост, високо кръвно налягане или диабет) е препоръчително да правят профилактичен преглед при кардиолог веднъж годишно. Електрокардиограмата (EКГ) е абсолютно задължителна, защото дава незаменима базова информация за електрическата работа на сърцето. Това изследване е основно в практиката на всеки кардиолог и е напълно безболезнено за пациента.

- Какво представлява катетърната аблация и защо все по-често се определя като дефинитивно лечение на аритмиите? При кои пациенти се налага?

- Катетърната аблация е минимално инвазивна процедура. През вена или артерия на крака (бедрените съдове) въвеждаме специални тънки катетри до сърдечните кухини. Чрез тях локализираме огнища или кръгове, които генерират и поддържат аритмията, и ги неутрализираме чрез енергийно въздействие. Според типа използвана енергия то може да бъде чрез замразяване (криоаблация) или чрез топлинна енергия (радиочестотна аблация).

Тя се определя като дефинитивно лечение, защото премахва самия електрически субстрат на заболяването. За разлика от медикаментозното лечение, при което хапчетата трябва да се пият цял живот и често имат странични ефекти, успешната аблация трайно или напълно лекува аритмията. Налага се при пациенти със симптоматични тахикардии, предсърдно мъждене, честа камерна екстрасистолия или когато медикаментите са неефективни или не се толерират добре.

- А криоаблация? Какви са предимствата й спрямо традиционните методи за аблация и има ли някакви по-специфични показания за нея?

- Криоаблацията е ключовата инвазивна технология, която използваме в момента в нашия Център. При нея вместо топлинна енергия използваме екстремен студ (замразяване до около -40°C до -50°C), чрез специален балонен катетър (Cryoballoon).

Сред предимствата ѝ са, че е с по-кратка продължителност на процедурата, особено при изолиране на белодробните вени. Използването на плавна и хомогенна тъканна лезия, което намалява риска от образуване на съсиреци по време на процедурата. Процедурата има отличен профил на безопасност.

Криоаблацията е световен златен стандарт и изключително ефективен метод за първична изолация на белодробните вени при пациенти с предсърдно мъждене — диагноза, която засяга голям брой пациенти.

- Кога се стига до необходимост от поставяне на пейсмейкър?

- До поставяне на пейсмейкър се стига тогава, когато собственият „генератор“ на сърцето (синусовият възел) работи твърде бавно или когато електрическият импулс не може да се проведе правилно от предсърдията към камерите (проводни нарушения).

Клинично това се изразява в критично нисък пулс (под 30–40 удара в минута), паузи в сърдечната дейност за няколко секунди, припадъци (синкоп), тежък световъртеж или невъзможност за извършване на каквато и да е физическа активност. Пейсмейкърът е устройството, което гарантира, че пулсът никога няма да падне под безопасния жизнен минимум.

- Кои са последните новости и в областта на кардиостимулацията?

- Областта на кардиостимулацията се развива с изключителни темпове. Сред най-големите иновации, част от които вече прилагаме и в нашия Център, са физиологичната стимулация, безжичните пейсмейкъри (Leadless pacemakers – устройство с размер на голяма антибиотична или витаминна капсула, което се имплантира директно в сърцето, без да има електроди през вените и без джоб под кожата), подкожните кардиовертер-дефибрилатори (S-ICD), при които няма проводници вътре в сърцето, както и системите за дистанционно наблюдение (Telemonitoring), при които кардиостимулаторът предава данни на лекаря директно от дома на пациента.

- Какви са предимствата на LBB Pacing пред класическите пейсмейкър системи?

- LBB Pacing (Left Bundle Branch Area Pacing) или стимулация на лeвия сноп (част от естествената проводна система на сърцето) е една от най-важните революции в кардиостимулацията през последното десетилетие.

При класическия пейсмейкър електродите се поставят във върха на дясната камера. Това причинява неестествено, несинхронно съкращение на сърдечния мускул, което при дългогодишна употреба може да доведе до отслабване на сърцето (т.нар. пейсмейкър-индуцирана кардиомиопатия).

За разлика от това, при LBB Pacing електродът се поставя директно в естествените проводни пътища на сърцето. По този начин импулсът се разпространява по физиологичен път, камерите се съкращават напълно синхронно, а рискът от увреждане на сърдечната функция се свежда до минимум.

- Кои са най-значимите тенденции в световната електрофизиология през последните години?

- Три основни тенденции трансформират нашата специалност през последните години. На първо място е Pulsed Field Ablation (PFA / Импулсна полева аблация), което представлява нетермичен метод за аблация, който използва краткотрайни високоволтови електрически полета (електропорация). Той унищожава избирателно само сърдечните клетки (кардиомиоцити), без да уврежда съседните структури като хранопровода или френичния нерв. На второ място е навлизане на изкуствения интелект в медицината. Конкретно при нас той се използва за бърз анализ на сложни електроанатомични карти, прогнозиране на епизоди на аритмия и разчитане на ЕКГ сигнали от преносими устройства. Другото е прилагането на ранно инвазивно лечение в кардиологията. Световните клинични проучвания категорично доказаха, че ранната инвазивна терапия, като криоаблацията още в първите стадии на предсърдното мъждене, дава значително по-добри резултати за преживяемостта и качеството на живот отколкото дългогодишното опитване на различни медикаменти.

Визитка:

Д-р Методи Миразчийски е кардиолог с доказан опит и специализация в областта на електрофизиологията и електрокардиостимулацията. Завършва специализация по кардиология в Национална кардиологична болница през 2019 г., като още от 2015 г. се насочва и развива в областта на електрофизиологията.

Притежава сертификати за базово ниво по ехокардиография, експертно ниво по електрокардиостимулация, както и европейски сертификат по електрофизиология, издаден от European Heart Rhythm Association. Опитът му включва множество обучения и обменни програми в различни европейски страни.

Д-р Миразчийски се отличава с внимание към детайла и стремеж към прилагане на най-съвременни методи в електрофизиологията и кардиостимулацията, като постоянно усъвършенства своите умения с цел осигуряване на висококачествена грижа за пациентите.

Д-р Миразчийски предлага специализирана консултация и лечение на пациенти с разнообразни сърдечни заболявания и електрофизиологични нарушения. Работи с пациенти, които изпитват симптоми като пристъпно сърцебиене, ускорена сърдечна дейност, прескачане на сърцето, внезапни пристъпи на замаяност, слабост, загуба на съзнание (синкоп), болки в гърдите, задух и също така при брадикардии – забавен сърдечен ритъм, който може да доведе до умора, виене на свят и припадъци.

Сред заболяванията, които диагностицира и лекува, са предсърдно мъждене и предсърдно трептене, предсърдни и камерни аритмии, проводни нарушения, брадикардии и други сърдечни ритъмни нарушения. Д-р Миразчийски също така осигурява контрол и мониторинг на пациенти с имплантирани пейсмейкъри, кардиовертер-дефибрилатори (ICD) и пациенти, нуждаещи се от сърдечна ресинхронизираща терапия (CRT), както и консултации преди и след електрофизиологични интервенции като катетърни аблации.

Консултацията при него е подходяща за пациенти, които търсят експертна оценка и лечение на сърдечни аритмии, както и за тези, които се нуждаят от прецизна диагностика и индивидуален подход към терапията на своето състояние.