Над 10 000 са новите потребители на „еЗдраве"

Над 10 000 граждани вече са активирали мобилното си приложение „еЗдраве" от началото кампания по сдвояване. Тя е по инициатива на Министерството на здравеопазването. През изминалата седмица близо 5 700 души са получили достъп до електронното си здравно досие с подкрепата на екипите от Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и офисите на „Информационно обслужване" АД. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

Инициативата е част от мерките за осигуряване на пряк, бърз и улеснен достъп на гражданите до пълното им лично здравно досие. За да осигурят максимално удобство, екипите на РЗИ продължават да оказват съдействие за мобилно сдвояване както в сградите си, така и на терен – в редица общини, държавни институции, търговски центрове и публични места в цялата страна.

Постоянно нарастващият интерес и високият брой нови активирания потвърждават ползата от разкритите мобилни пунктове и стремежа на хората да разполагат със здравната си информация в реално време.

Кампанията за популяризиране и съдействие при активирането на приложението продължава и през следващите дни.

Списък с актуализираните пунктове за сдвояване за настоящата седмица може да намерите тук.