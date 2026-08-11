Във ВМА вече оперират очи с най-модерния 3D скенер

С 3D скенер разполага вече Клиниката по очни болести във Военномедицинската академия. Това я нарежда сред най-модерно оборудваните държавни офталмологични структури в България, като възможностите й за диагностика и лечение са съпоставими с водещите държави в ЕС.

Дигиталната 3D система ще послужи в извършването на очни операции, съобщават от ВМА. Новата технология осигурява до 5 пъти по-добро възприятие за дълбочина и значително по-висока осветеност на окото. Това дава на хирурга изключително детайлен образ и по-голяма прецизност по време на интервенциите, а целият операционен екип наблюдава всяка стъпка от манипулацията в реално време. По този начин комуникацията между хирурга, анестезиолога и операционната сестра става по-бърза и ефективна, което е особено важно при сложни и продължителни операции.

"Вместо стандартния хирургичен микроскоп, използваме високотехнологична дигитална камера, която позволява операцията да се проследява в реално време от целия екип на голям 3D екран", обясни началникът на клиниката полк. доцент Атанас Калайджиев.

Съвременната техника осигурява комфорт и в стойката на оперирационния екип, като позволява работа в значително по-ергономична позиция. "Това намалява натоварването при операции с продължителност четири, пет или дори шест часа", допълва той.

За последните няколко месеца клиниката е снабдена и със съвременна дигитална камера за изследване на задния очен сегмент. Апаратът позволява високодетайлно изобразяване на очното дъно, извършване на флуоресцеинова ангиография и автофлуоресцентни изследвания, което значително разширява диагностичните възможности на специалистите.

Така лекарите могат по-рано да откриват заболяванията, по-точно да определят стадия им и да избират най-подходящото лечение.

"Новата апаратура значително разширява както диагностичните, така и терапевтичните ни възможности. Тя ни позволява да изследваме в детайли очното дъно и с висока точност да определим характера и стадия на заболяването. Това е ключово за избора на най-подходящото лечение при редица тежки заболявания на ретината", казва началникът на клинката.

Няколко от офтамологичните кабинети вече са оборудвани с диагностични системи в едно работно място - прегледите се извършват по-бързо, улеснява се работата и на лекарите.

"Нашето мото е "Зрение от бъдещето - днес". Инвестираме както в модерна апаратура, така и в развитието на нашите специалисти, защото високотехнологичната медицина е възможна само когато модерните технологии са в ръцете на отлично подготвен екип", казва доц. Калайджиев.