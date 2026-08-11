Отстраниха 27-килограмов тумор от корема на жена в „Александровска" болница

Лекари от УМБАЛ „Александровска" успешно отстраниха 27-килограмов тумор от корема на жена, съобщават от лечебното заведение.

60-годишната жена потърсила помощ в болницата заради тежест и болки в тялото и силно увеличена коремна обиколка. По нейни думи първите оплаквания се проявили още през 2022 г., когато забелязала, че коремът ѝ нараства. Не потърсила медицинска помощ от страх от оперативната интервенция. За този период формацията достигнала гигантски размери, пишат още от болницата на сайта си.

Извършена е шест часова високо специлизирана операция от екип в състав: хирурзите проф. Атанас Йонков, проф. Димитър Буланов, д-р Пламен Петков, д-р Янислав Митков, д-р Иванка Танева, урологът проф. Красимир Янев и анестезиологът доц. Йорданка Ямакова (началник на КАИЛ). От коремната кухина на жената е отстранен тумор с тегло 27 кг., обхващащ пространството от таза до диафрагмата. Въпреки сложната интервенция и срасналите околни структури и органи, следоперативният период протича без усложнения и пациентката е изписана в добро общо състояние.