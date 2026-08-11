Отстраниха 27-килограмов тумор от корема на жена в „Александровска" болница

Лекари от УМБАЛ „Александровска" успешно отстраниха 27-килограмов тумор от корема на жена, съобщават от лечебното заведение.
60-годишната жена потърсила помощ в болницата заради тежест и болки в тялото и силно увеличена коремна обиколка. По нейни думи първите оплаквания се проявили още през 2022 г., когато забелязала, че коремът ѝ нараства. Не потърсила медицинска помощ от страх от оперативната интервенция. За този период формацията достигнала гигантски размери, пишат още от болницата на сайта си.
Извършена е шест часова високо специлизирана операция от екип в състав: хирурзите проф. Атанас Йонков, проф. Димитър Буланов, д-р Пламен Петков, д-р Янислав Митков, д-р Иванка Танева, урологът проф. Красимир Янев и анестезиологът доц. Йорданка Ямакова (началник на КАИЛ). От коремната кухина на жената е отстранен тумор с тегло 27 кг., обхващащ пространството от таза до диафрагмата. Въпреки сложната интервенция и срасналите околни структури и органи, следоперативният период протича без усложнения и пациентката е изписана в добро общо състояние.