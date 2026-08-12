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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23378096 www.24chasa.bg

Обявиха епидемия от западнонилска треска в Скопие

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Ръст на случаите на западнонилска треска в Европа СНИМКА: Пиксбей

Епидемия от западнонилска треска бе обявена в пет община на северномакедонската столица Скопие -Кисела вода, Гази баба, Аеродром, Бутел и Илинден, съобщи МИА.

От началото на годината в страната са установени 26 пациенти със западнонилска треска, а 83-годишен мъж, е починал вследствие на заразата, предавана от комари.

През последната седмица до 11 август са регистрирани 13 нови случая на заболяването, съобщи БТА.

Западнонилската треска е вирусно заболяване, което се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са преносители на вируса.

Пикът на западнонилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар засега да няма потвърдени случаи. Това заяви по-рано пред БНТ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията към момента седем европейски държави вече съобщават за случаи на западнонилска треска. Най-много са регистрирани в Италия, а заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни.

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Ръст на случаите на западнонилска треска в Европа СНИМКА: Пиксбей

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