ВМА отбелязва Деня на спасението на 14 август

На 14 август (петък), от 12.00 часа, пред Паметника на медицинските чинове, загинали във войните, в градинката пред Военномедицинска академия (ВМА), с едноминутно мълчание ще бъде почетена паметта на лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите, доброволците и гражданите, загубили живота си, за да спасят чужд. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Денят на спасението е посветен на хората, за които дългът и човешкият живот са стояли по-високо от собствения им живот. Инициативата е създадена през 2005 г. от д-р Тотко Найденов, главен редактор на в. „Български лекар", с подкрепата на ВМА и със съдействието на Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския Червен кръст и синдикатите.

Денят е свързан с подвига на 26-годишния д-р Стефан Черкезов. На 15 август 1963 г. младият лекар спасява 47 души от пламнал автобус край Горна Оряховица. Въпреки тежките си изгаряния, той продължава да помага на пострадалите и настоява първо да бъдат лекувани те. На следващия ден умира от раните си.

Днес неговият подвиг е символ на професионален и човешки дълг и пример за поколения медици.

Известни са имената на над 130 лекари и 20 медицински сестри, загинали при изпълнение на професионалния си дълг – след тежки операции, при катастрофи с линейки или след заразяване от свои пациенти. Сред героите на спасението са още полицаи, пожарникари, минни спасители, доброволци и граждани, изгубили живота си, докато спасяват други.

Пандемията от COVID-19 добави към този трагичен списък имената на над 120 лекари, медицински сестри, фелдшери и шофьори на линейки – хора, които до последно се грижеха за своите пациенти, но загубиха битката за собствения си живот.

На церемонията са поканени представители на Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението", ИА „Медицински надзор", Българския лекарски съюз, Българския Червен кръст, Националната здравноосигурителна каса, КНСБ, КТ „Подкрепа", лечебни заведения, военни структури и други институции.