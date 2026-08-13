Двама са кандидатите за управител на Здравната каса

Станимир Михайлов, издигнат от ПП, вече е бил шеф на НЗОК, д-р Владимир Даскалов от ПБ е уважаван здравен мениджър

За подуправител има една номинация - застрахователният експерт Здравко Шушков

Две са номинациите за управител на Националната здравноосигурителна каса - „Прогресивна България" номинира д-р Владимир Даскалов, а „Продължаваме промяната" предлага поста отново да заеме бившият управител на НЗОК Станимир Михайлов. За подуправител „Прогресивна България" предлага Здравко Шушков. Срокът за подаване на номинации изтече вчера - 12 август.

Д-р Владимир Даскалов е завършил медицина през 1988 г. във ВМИ - Пловдив. Има специализации във Франция и Австрия. Дълги години работи във Военномедицинска академия, а през 2011 г. оглавява Операционния център. 10 години по-късно е заместник-директор на столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски".

В следващите години заема ръководни длъжности в различни лечебни заведения. От април до ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. След това става директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски", а днес д-р Даскалов е председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Проф. Иван Пенчев".

Станимир Михайлов пък е предложението на "Продължаваме Промяната" за управител на Касата. Той вече веднъж оглави фонда през 2023 г. , година по-късно парламентът го освобождава от поста, но Конституционният съд определя решението за противоконституционно.

Михайлов е магистър по икономика и притежава квалификации и сертификати за брокер на ценни книжа, финансов и кредитен анализ и банково дело. Работил е над 15 години в банковата система.

От 2005 година заема последователно длъжностите прокурист, икономически директор и изпълнителен директор в Токуда Банк до 2010 година. а след това до октомври 2012 година - изпълнителен директор на Инвестбанк АД. И в двете институции е член на Управителния съвет.

В следващите 10 години осъществява консултантска дейност и дейност по търговско представителство чрез собствени дружества, а от февруари 2022 г. до 2023 г. е председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Лозенец" ЕАД.

Единствената номинация за подуправител на НЗОК е Здравко Шишков, издигнат от "Прогресивна България".

Той завършва „Автомобилна техника" в Техническия университет - София, а през 2003 г. и магистратура по „Стопанско управление" във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".

През 2002 г. поема длъжността началник на отдел „Ликвидация" в Централното управление на ДЗИ. В следващите 12 години заема високи постове в същата компания, а след това за кратко е началник отдел „Маркетинг и бизнес развитие" в „Български пощи" ЕАД. От май 2014 г. Здравко Шушков е управител и представляващ застрахователен брокер - „Корпорекс България" ЕООД.

Предстои трите кандидатури да бъдат разгледани в Комисията по здравеопазване на Народното събрание, и в случай, че кандидатите отговарят на изискванията за поста, те ще бъдат изслушани в Комисията след приключването на ваканцията на депутатите.