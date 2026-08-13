Нов етап в комплексното лечение на сърдечно-съдовите заболявания отбеляза УМБАЛ "Софиямед". Специалистите от новия Център по електрофизиология и кардиостимулация в лечебното заведение извършиха първите процедури с един от най-модерните и ефективни методи в света за трайно справяне с предсърдното мъждене (най-често срещаният вид ритъмно нарушение на сърцето) – криобалонна аблация на пулмоналните вени.

Криоаблацията е високотехнологична и минимално инвазивна интервенция, която използва контролираното замразяване за прецизна електрическа изолация на белодробните вени, които са отговорни за появата на аритмията. Този метод се отличава с изключително висока точност, по-малък риск от усложнения в сравнение с традиционните методи и дългосрочно възстановяване на нормалния сърдечен ритъм.

За разлика от масовата практика, в УМБАЛ „Софиямед“ тези процедури се провеждат под специфична форма на анестезия, благодарение на която пациентите не изпитват никакъв дискомфорт или болка по време на процедурата. Това осигурява максимално спокойствие за болния и перфектна работна среда за медицинския екип.

Успешното стартиране на този вид интервенции се осъществява както благодарение на високата квалификация на екипа от електрофизиолози, но и благодарение на партньорството с екипа на Отделението по кардиореанимация, с ръководител д-р Милен Бонев, чиято високопрофесионална намеса прави процедурата напълно безболезнена.

"Благодарение на минимално инвазивния характер на криоаблацията и модерния подход на лечение, възстановяването на пациентите е изключително бързо. Те се изправят на крака още на четвъртия час след интервенцията и биват изписвани от болницата на следващия ден. Навременното извършване на криоизолация на белодробните вени (PVI) значително подобрява качеството на живот на страдащите от предсърдно мъждене и ги предпазва от сериозни дългосрочни усложнения, като сърдечна недостатъчност и инсулт", коментира д-р Методи Миразчийски, ръководител на Центъра по електрофизиология и кардиостимулация на УМБАЛ "Софиямед".

Специалистът споделя, че първият случай е бил на пациент на 65г. с пристъпно предсърдно мъждене, показан за осъществяване на криобалонна аблация на пулмоналните вени. Процедурата е била успешна именно благодарение на мултидисциплинарния подход и високата квалификация на екипите на лечебното заведение. Интервенцията е продължила 80 минути, а пациентът е преминал през гладък следоперативен период и е изписан на следващия ден.

Новооткритият Център по електрофизиология и кардиостимулация е достъпен за пациенти от цялата страна. Консултативните прегледи и приемът се осъществяват в Блок 1 на ДКЦ „Софиямед“ на бул „Г. М. Димитров“ № 16 от д-р Методи Миразчийски и д-р Пламен Каменов.

*Прегледите се осъществяват с направление по НЗОК, по Фонд или платено със записване на час на тел.0895 555 444 или онлайн през Superdoc.bg в графика на посочените специалисти с график на кабинет!

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