Епидемията от ебола в Конго продължава да се разраства

Епидемията от ебола в ДР Конго продължава да се разраства. Здравните власти в страната регистрираха смъртен случай в провинция, която досега не беше засегната от вирукса заяви за Ройтерс директорът на конгоанския Национален институт за биомедицински изследвания Жан-Жак Муйембе.

Новината засили страховете от разширяване на разпространението на опасното заболяване с оглед на контактите, които са били осъществени със заразения човек.

Починалият пациент е бил шофьор на мототакси, който е пътувал до от провинция О Уеле до провинция Ба Уеле. По това време в О Уеле вече е имало регистрирани случаи на ебола, но в Ба Уеле - не, заяви директорът на медицинския институт. Пациентът е издъхнал в столицата на Ба Уеле - град Бута, след като е развил симптоми, характерни за ебола. Изследване, направено след кончината на мъжа, е дало положителен резултат за вируса, посочи Муйембе.

По последни данни на правителството от вторник в О Уеле досега са потвърдени 113 случая на ебола. О Уеле е една от петте провинции, засегнати от епидемията, за която бе съобщено на 15 май.

Ба Уеле няма да бъде добавяна към списъка на засегнатите провинции, докато не бъде регистриран случай на местно предаване на вируса, съобщава БТА.

Муйембе обаче каза, че преди смъртта си инфектираният с ебола шофьор е посетил няколко здравни заведения. По-късно колеги на вече покойния мъж са се опитали да вземат тялото му, което е накарало местната полиция да се намеси. Здравните власти се опасяват, че с оглед на този развой на ситуацията има вероятност няколко души да са се заразили.

ДР Конго за 17-и път е засегната от епидемия от ебола. От началото на текущата епидемия са регистрирани 4566 инфекции, включително 2128 смъртни случая, сочат публикувани вчера данни на правителството. Големият брой заразени и починали нарежда тази епидемия като втората по големина, регистрирана в историята, след продължилата от 2014 до 2016 г. епидемия от ебола в Западна Африка.