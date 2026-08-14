Ръст на дигиталния контрол: 14 300 българи активираха електронните си здравни досиета за 10 дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още преди кампанията за сдвояване приложението "еЗдраве" вече се е използвало активно от над 400 хиляди души

Кампанията за сдвояване на мобилното приложение "еЗдраве" с електронните досиета на гражданите бележи ръст, като от 29 юли 14 300 души са активирали достъпа си. Инициативата, насочена към повишаване на прозрачността в сектора, се провежда паралелно от НЗОК каса и Министерството на здравеопазването чрез широка мрежа от над 140 изнесени и мобилни пункта.

Още преди разкриването на мобилните екипи в страната приложението "еЗдраве" вече се е използвало активно от над 400 хиляди души.

Заради засиления обществен интерес през последните дни служители на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) продължават да съдействат на място за бързо и безплатно активиране, без да е необходимо гражданите да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП).

Пациентски контрол: сигнали за нередности и възможности за жалби

Основната цел на масовото внедряване на приложението е да осигури възможност за постоянен граждански надзор върху разходването на публичните средства в здравеопазването. Чрез система за известяване в реално време потребителите научават веднага за всяка регистрирана на тяхно име медицинска дейност.

Ако чрез приложението бъде открита нередност - например отчетена, но реално неизвършена дейност като фиктивен преглед, изследване, хоспитализация или издадена рецепта - гражданите имат право да подадат официален сигнал за проверка.

Официалните канали за подаване на жалба към момента са:

По имейл: дистанционно чрез изпращане на сигнал до официалната електронна поща на НЗОК или съответната РЗОК.

На място в институцията: чрез внасяне на писмена жалба в деловодството на районните здравноосигурителни каси по постоянен или настоящ адрес или в централата на НЗОК.

чрез Системата за сигурно електронно връчване през платформата eGov.bg.

Предстояща функционалност: в момента се разработва софтуерно обновление на платформата, което ще позволи подаване на сигнал в реално време през приложението "еЗдраве".

Обхват на информацията в "еЗдраве" и времеви ограничения

Към настоящия момент електронната система визуализира медицинските данни на осигурените лица в следните времеви граници:

Здравна история: В приложението са достъпни всички електронни документи, вписани в Националната здравноинформационна система (НЗИС) от 2020 година насам.

Имунизационен статус: Информацията за поставените ваксини е с по-задна давност и е видима в системата от 2005 година след транфер на историческите данни от системата на НЗОК към НЗИС.

Достъп до архиви преди 2022 г. чрез уникален код за достъп (УКД)

В случай че гражданите имат нужда да проверят здравната си история за по-стари периоди, това не може да стане директно през мобилното приложение на този етап.

По-ранните данни са достъпни през уебпортала на НЗОК чрез уникален код за достъп (УКД).

Кодът се издава безплатно на място в РЗОК чрез подаване на заявление в произволно избрана районна здравноосигурителна каса в страната, независимо от местоживеенето, срещу представяне на лична карта. Чрез УКД обаче могат да бъдат открити само дейности, заплатени от НЗОК.

Ненчо Балабанов:

Ако някой отчита медицинска дейност на ваше име,... ще разберете ли? С "еЗдраве" – да.

Приложението ви дава достъп до медицинската информация, отчетена на ваше име.

Ако забележите нередност, подайте сигнал до НЗОК. Така защитавате себе си и помагате публичните средства да се използват честно.

От 29 юли може да активирате "еЗдраве" на изнесените пунктове на НЗОК и Министерството на здравеопазването в цялата страна.

Активирайте "еЗдраве!"