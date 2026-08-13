20-годишен даде сърце за втори живот в Световния ден на донорството

20-годшен донор даде шанс на живот на мъж с крайна форма на сърдечна недостатъчност, съобщиха навръх Световния ден на донорството от УМБАЛ "Света Екатерина". Това е втората сърдечна трансплантация за годината в специализираната кардиоболница.

Реципиентът е на 41 г., по-малко от денонощие след сложната операция е екстубиран, в съзнание и продължава своето възстановяване под наблюдението на лекарите. Трансплантацията е извършена от екипа на проф. Димитър Петков.

От болницата изказаха дълбоката си признателност към близките на младия мъж, които в най-тежкия за тях момент са взели благородното решение да дарят шанс на друг да живее. "Днешният ден ни напомня, че зад всяка трансплатация стоят две човешки истории - едната белязана от огромна загуба, а другата получила възможност да продължи", написаха на сайта си от "Света Екатерина".