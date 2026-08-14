ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екрем Имамоглу призова турците да се присъединят к...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23388783 www.24chasa.bg

Заместник-министърът на здравеопазването Петко Салчев напуска поста

3564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Проф. Петко Салчев. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на здравеопазването е освободен Петко Салчев. Салчев напуска поста по собствено желание, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Салчев беше назначен на поста в края на май със заповед на министър-председателя Румен Радев. Той е бивш управител на НЗОК, бил е заместник-министър на здравеопазването в периода 2003–2005 г., както и директор на болница „Царица Йоанна" и на Регионалния център по здравеопазване – София. Проф. Салчев е преподавател в Медицинския университет в София и специалист по здравен мениджмънт. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Още здравни новини вижте тук
Проф. Петко Салчев. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)