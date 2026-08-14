Заместник-министърът на здравеопазването Петко Салчев напуска поста

Със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на здравеопазването е освободен Петко Салчев. Салчев напуска поста по собствено желание, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Салчев беше назначен на поста в края на май със заповед на министър-председателя Румен Радев. Той е бивш управител на НЗОК, бил е заместник-министър на здравеопазването в периода 2003–2005 г., както и директор на болница „Царица Йоанна" и на Регионалния център по здравеопазване – София. Проф. Салчев е преподавател в Медицинския университет в София и специалист по здравен мениджмънт.