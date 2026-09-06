Могат ли инжекциитe за отслабване да ни откажат и от алкохола

Проучвания показват, че освен апетита, те потискат и желанието за пиене

Лиса Рийс е сред хилядите хора по света, които прибягват до инжекции за отслабване. 46-годишната жена от Уелс започва да ги използва през април, след като всички предишни опити да намали теглото си чрез диети се провалят.

Доверява се на инжекции за нормализиране на кръвната захар, които по принцип са предназначени за диабетици, но станаха изключително популярно средство за слабеене през последните години, след като се разбра, че имат ефект да потискат глада. Във Великобритания личните лекари дори ги дават безплатно на някои хора, страдащи от редица здравословни проблеми вследствие на наднормено тегло. Смята се, че над милион души на Острова вече разчитат на такива инжекции, за да се избавят от затлъстяване.

Лиса Рийс също бързо се уверява в ефекта им за сваляне на килограми, но открива и друга неочаквана полза - пие по-малко алкохол. Пред Би Би Си тя разказва, че преди е можела да стигне и до две бутилки вино на излизане с приятели, но откакто е на инжекциите за отслабване, консумира само една-две чаши. “Установих, че физически

не съм в състояние да погълна дори капка повече”,

разказва жената, която определя случващото се като “най-добрата полза от лекарството”.

Десетки други хора също споделят в социалните мрежи, че се радват на подобен страничен ефект от инжекциите за отслабване. Просто вече не ми се пие, споделя и Уорън Томас. 45-годишният англичанин преди често се е наслаждавал на няколко бири след работа и на една-две пиянски срещи с приятели месечно. Денонощие, след като си слага първата инжекция обаче, усеща, че вече няма никакво влечение към алкохола. Даже става леко замаян, когато се насилва да изпие две бири на рожден ден на приятел.

При 20-годишната Фей Гудуин симптомите са още по-тежки. Бързо ѝ се гади, понякога повръща или получава лош киселинен рефлукс. Смята, че този страничен ефект на инжекциите за отслабване пречи на социалния ѝ живот, тъй като през месеца, в който е почивала от инжекциите, е имала напълно различни преживявания с приятелите си. Можела е спокойно да повиши настроението си с чаша алкохол както всички останали в компанията, без да ѝ става лошо и да повръща. Затова смята, че трябва да има повече информация за този страничен ефект на инжекциите за отслабване.

В момента в британския национален формуляр за отпускането им, който се използва от лекари и фармацевти, няма официални съвети дали приемащите ги хора трябва да спрат да пият, казва професор Ръсел Хърн от Кингс колидж в Лондон. Той обаче винаги съветва пациентите си да избягват алкохола, когато се опитват да намалят теглото си. “Съдържа много калории и ако целта ви е да отслабнете, по-малкото пиене определено ще ви помогне заедно с промяна на диетата”, казва ученият. А и от години съществуват различни проучвания, които доказват това.

Напоследък се правят и такива, които специално изследват връзката между лекарствата за отслабване и алкохола. Те обаче не са стигнали до единно заключение. Една от причините е, че все още проучванията обхващат малки групи хора, тъй като широкото прилагане на инжекциите за отслабване се случва сравнително отскоро. Повечето от тях съдържат семаглутид или тирзепатид, които имитират хормона GLP-1. Това потиска апетита и

кара хората да се чувстват сити за по-дълго време, помагайки им да отслабнат

Някои от изследванията показват, че тъй като тези лекарства влияят на зони в мозъка, свързани с очакванията за награда, те могат да намалят желанието за стимулиращи вещества, включително алкохол и никотин, казва доктор Кристиан Хендершот от Университета на Южна Каролина. Миналата година той провежда проучване сред хора, страдащи от алкохолизъм, и открива, че те жадуват по-малко за пиене, докато приемат инжекции за отслабване.

Друго изследване на Университета на Колорадо, публикувано наскоро, също достига до заключение, че съдържащи GLP-1 лекарства могат да доведат до по-малко дни на тежко пиянство при хора, страдащи от леко до умерено разстройство, свързано с употребата на алкохол. Учените обаче казват, че се нуждаят от допълнителни проучвания, за да са категорични в ползата на този страничен ефект на тези медикаменти за отслабване. Още повече че не при всички пациенти той се наблюдава, което може да се дължи на съвсем различни неща като тегло, възраст и дори колко и какъв алкохол обичайно се пие.

По принцип британското здравеопазване съветва да не се приемат повече от шест чаши вино или бира седмично, тъй като прекомерната консумация в дългосрочен план може да доведе до увреждане на черния дроб, високо кръвно налягане и повишен риск от рак. А и често злоупотребата с алкохол е съпътствана с наднормено тегло, което допълнително увеличава шансовете да се разболееш.

Данните за ползите от лекарствата за отслабване се натрупват много бързо, като някои здравни заведения в САЩ вече ги предписват и на хора с разстройство, свързано с употребата на алкохол, казва Хендершот. Причината е, че общите наблюдения са показали, че приемащите ги пият по-малко като цяло. Клиничните изпитвания до момента обаче са фокусирани предимно върху пациенти, страдащи от алкохолизъм.

Необходими са по-големи проучвания, с повече участници и по-дълъг период на провеждане, преди да могат да бъдат одобрени от регулаторните органи за лечение на разстройство, свързано с употребата на алкохол, обяснява пред Би Би Си доктор Джоузеф Шахт, който също е правил изследване за връзката между между медикамените за отслабване и пиенето.

Учените проучват също и дали лекарствата с GLP-1

могат да помогнат в борбата с други зависимости, включително тютюнопушене и опиати

Правят се тестове и за други техни странични ефекти като например рядък, но сериозен панкреатит.

“Все още има редица въпроси, на които нямаме отговор относно това дали е безопасно за хора без затлъстяване и диабет да използват лекарствата за лечение на зависимост и дали те ще бъдат достъпни за подобни цели”, коментира доктор Дарън Куелч от Университета на Южен Уелс.