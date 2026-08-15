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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23394101 www.24chasa.bg

Петко Салчев напуснал здравното министерство по собствено желание

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Проф. Петко Салчев. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Петко Салчев от петък не е зам.-министър на здравеопазването, след като премиерът Румен Радев подписа оставката му. 

„Напуснах по собствено желание. Разделихме с министъра с много добри чувства, без скандали", каза той пред Zdrave.net.

Проф. Салчев твърди, че върху него не е оказван никакъв натиск нито по отношение на политиката, водена в ресора му, нито за напускането му.

„Решението ми е резултат от лична преценка. Всичко е наред в отношенията ми с екипа на Министерството", съобщи още той.

Проф. Салчев оглавяваше и Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и беше член на Надзорния съвет на НЗОК.

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Проф. Петко Салчев. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

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