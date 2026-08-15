Петко Салчев напуснал здравното министерство по собствено желание

Петко Салчев от петък не е зам.-министър на здравеопазването, след като премиерът Румен Радев подписа оставката му.
„Напуснах по собствено желание. Разделихме с министъра с много добри чувства, без скандали", каза той пред Zdrave.net.
Проф. Салчев твърди, че върху него не е оказван никакъв натиск нито по отношение на политиката, водена в ресора му, нито за напускането му.
„Решението ми е резултат от лична преценка. Всичко е наред в отношенията ми с екипа на Министерството", съобщи още той.
Проф. Салчев оглавяваше и Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и беше член на Надзорния съвет на НЗОК.