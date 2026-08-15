Проф. Владов за уникалната двойна трансплантация във ВМА: Пациентът се развива нормално

„Засега нещата са спокойни, пациентът се развива нормално. Това е сериозна стъпка в трансплантационната програма на ВМА, тъй като обедини усилията на два екипа – на този за чернодробна трансплантация и на бъбречна. Работихме в синхрон, всичко мина добре, надявам се и краят да бъде добър", Това заяви професор Никола Владов, част от екипа на ВМА, взел участие в първата по рода си у нас двойна трансплантация на бъбрек и черен дроб. Комбинираната трансплантация на бъбрек и черен дроб е изключително рядка.

Той призна, че за операция от такова естество има много предизвикателства, най-вече технически в хода на трансплантацията.

По думите му най-важното за момента е как ще тръгнат органите, пояснявайки, че черният дроб и бъбрекът са податливи на различни дисфункции, но подчерта, че засега те функционират доста добре и изрази надежда да не се стига до критични ситуации.

Както "24 часа" съобщи, на 12 август специалистите на Военномедицинска академия (ВМА) записаха нова страница в историята на българската трансплантология. За първи път в България на един пациент бяха трансплантирани едновременно два органа – черен дроб и бъбрек, съобщиха от лечебното заведение.

Реципиентът е едва 20-годишен младеж с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза. Неговият шанс за „втори живот" идва след донорска ситуация в УМБАЛ „Свети Георги" - Пловдив. Донорът също е млад мъж – на 20 години.

Експлантацията на органите бе извършена в УМБАЛ "Света Екатерина" от екип, ръководен от д-р Радослав Костадинов от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. След това започва същинската битка със сложната интервенция, която събра в операционните зали две трансплантационни направления, развивани последователно през годините във ВМА, и десетки специалисти с различна експертиза.

Първо бе трансплантиран черният дроб от екип на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология: професор Никола Владов, професор Васил Михайлов и д-р Цветан Тричков.

Операцията продължи стандартно като време – 5 часа. След трансплантацията на черния дроб идва ред на втория жизненоважен орган – бъбрека. Тази част от интервенцията бе поета от съвместен екип на клиниката по урология", ръководена от професор Илия Салтиров, и клиниката по съдова хирургия. В него участваха капитан доцент Светозар Марангозов, д-р Огнян Гъцев и д-р Виктория Тодорова.

Бъбречната трансплантация продължи около 4 часа. "В случая ние сме малко облагодетелствани по отношение реакция на отхвърляне на органа, тъй като новият черен дроб все пак филтрира някои антитела. Особеното тук беше изключителната координация между всички участници – на практика ние нямаме загубено време, всичко следваше технологично едно след друго. Това говори за много добра подгототвка на екипите, което пък може да се случи само в такава болница като ВМА", посочи от своя страна професор Салтиров.