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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23399479 www.24chasa.bg

СЗО се обяви против заповедта на Тръмп за намаляване на детските ваксини

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Ваксини СНИМКА: Pixabay

Ръководителят на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус изрази загриженост относно изпълнителната заповед на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на детските ваксини, които според американският президент могат да доведат до аутизъм.

Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО) потвърди в сряда безопасността на детските ваксини в отговор на новата директива от Белия дом за преразглеждане на препоръчителния график за ваксинация, съобщава сайтът на организацията.

В понеделник президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която призовава за намаляване на броя на рутинните детски имунизации от 18 на 11.

Препоръките на администрацията за златни стандарти за детски ваксини също така се застъпват за разделяне на комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) на три дози за едно заболяване, които ще се прилагат по време на отделни медицински прегледи.

Политиката има за цел също така да подобри изследванията на ваксините и да увеличи максимално родителския избор относно това кои дози да получават децата им, като гарантира спазването от страна на щата на конституционните и федералните законови задължения по отношение на родителската власт, религиозната свобода, настаняването на хората с увреждания и равното закрила по закона.

Главният изпълнителен директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус публикува изявление, подчертаващо критичната роля на ваксинацията за общественото здраве.

Той призна, че „всеки родител иска да запази децата си в безопасност, а ваксините са сред най-мощните инструменти за това, правейки смъртоносните заболявания предотвратими".

Той каза, че СЗО е загрижена, че промените „не са съобразени с десетилетия доказателства" за това кога е най-добре да се имунизират децата, колко дози са необходими и кои ваксини могат да се прилагат заедно безопасно. Тези доказателства също се преглеждат непрекъснато с появата на нови данни от цял ​​свят.

Няма връзка с аутизма

„Настоящите доказателства са недвусмислени: ваксините – включително MMR ваксината – са безопасни и не причиняват аутизъм", каза той.

Освен това, „забавянето на ваксините или разделянето на дозите ненужно не прави ваксинацията по-безопасна и може да остави децата незащитени", добави той.

Тедрос каза, че „глобалните доказателства и препоръки, включително от СЗО", информират националните експерти да определят кои ваксини и схеми са най-подходящи за тяхната страна.

Той подчерта, че „политиката за ваксиниране трябва да се ръководи от строг, независим и прозрачен преглед на най-добрите налични научни постижения, а не от политическо влияние".

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Ваксини СНИМКА: Pixabay

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