Ебола вече убива по един човек на всеки 30 минути

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Огнището на ебола в източната част на Демократична република Конго - най-бързо развиващата се в историята и на път да стане най-смъртоносната – убива по един човек на всеки 30 минути.

„Ебола печели в Демократична република Конго", каза ръководителят на хуманитарните въпроси на ООН Том Флетчър, цитиран от сайта на организацията. „Не можем да позволим на вируса да изпревари нашия отговор."

Наред с поразителния настоящ процент на смъртност, Флетчър обяви в петък, че е отпуснал допълнителни 30,5 милиона долара от Централния фонд за реагиране при извънредни ситуации на ООН (CERF) – надграждайки 24-те милиона долара, отпуснати преди това на ДР Конго и нейните съседи за справяне с епидемията.

Хуманитарната служба на ООН (OCHA) наскоро разположи още 20 служители в епицентъра на епидемията, но г-н Флетчър заяви, че може да са необходими повече, за да се забави разпространението.

Обявена на 15 май от националните власти епидемия в Бундибуджо вече е убила 2184 души – близо 47% от заразените.

Шест от 26-те провинции на ДРК са регистрирали случаи на ебола, а Уганда е съобщила за 20 случая.

„Това е зов за събуждане", каза г-н Флетчър. „Нуждаем се от скорост, мащаб и солидарност, преди този вирус да ни изпревари още повече."

Световната продоволствена програма на ООН (СПП) ще въведе програмата си за топли ястия в допълнителни центрове за лечение на ебола в Итури и други провинции, заяви в петък говорителят на ООН Даниела Грос.

Цивилните в провинциите Северно Киву и Южно Киву се борят едновременно с ебола и продължаващия конфликт между конгоанските военни и подкрепяната от Руанда милиция М23.

Провинция Итури остава центърът на огнището; от общо над 4660 случая, Итури е регистрирал над 3400.

В източната част на ДРК 2,6 милиона души са сериозно недохранени, като повече от половината се намират в Итури.

От края на май СПП е предоставила над 260 000 топли ястия в центрове за лечение и изолация в провинциите Итури, Северно Киву и Южно Киву.

След петъчното заседание на Междуведомствения постоянен комитет на ООН, г-н Флетчър заяви, че най-големите хуманитарни организации в света са се споразумели да увеличат глобалния отговор на ебола.

Въпреки това, г-жа Грос заяви, че нуждите на цивилното население в ДРК далеч надхвърлят мерките за справяне с ебола и че е необходима повече подкрепа.

За да защитят живота на хората в региона, Флетчър заяви, че ООН и нейните партньори, реагиращи на ебола, трябва да удвоят броя на екипите, осигуряващи безопасни и достойни погребения, да утроят капацитета за лечение, да подобрят проследяването на контактите и да разположат по-опитни мениджъри.

Те също така трябва да продължат да предоставят помощ за вода, хигиена и здравеопазване на засегнатите както от епидемията, така и от дългогодишния конфликт между множество въоръжени групировки и национални войски, което усложнява борбата срещу ебола.

Помощта при продоволствена несигурност е финансирана само на 25%, което подчертава необходимостта от допълнително финансиране за животоспасяваща хранителна помощ.

„Светът трябва да се събуди и да се появи", каза г-н Флетчър.