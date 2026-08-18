На 12 септември по покана на "Бридж Медикал" гостуват проф. д-р Бюлент Юнал - хирург трансплантолог и проф. д-р Айше Синангил – специалист по нефрология от група болници "Флорънс Найтингейл" Истанбул, те ще се срещнат с пациенти, които търсят информация за:

Трансплантация на бъбрек от жив донор

Трансплантация на черен дроб от жив донор

Кръстосана трансплантация

Трансплантация на несъвместими кръвни групи

Трансплантация при висок имунологичен риск

Трансплантация на деца включително и на кърмачета

Трансплантация на черен дроб при първични тумори

Домино трансплантация на два органа последователно

Повторна трансплантация на бъбрек и черен дроб

Трансплантологът проф. д-р Бюлент Юнал ще бъде придружен от проф. д-р Айше Синангил - специалист по нефрология. Информационните срещи с български пациенти ще се проведат на 12 септември в град Пловдив.Специалистите ще отговорят на всички въпроси на пациентите и техните близки.Участието е безплатно. С предварително записване - 0888 912 702

20 години опит в комплексната трансплантация на органи с близо две десетилетия опит във високоспециализиран трансплантационен център с голям обем дейност, нашият екип разполага с богат опит в трансплантацията на черен дроб и бъбреци от живи донори, включително при изключително сложни и високорискови случаи, насочени от Турция и от чужбина.

Нашият опит включва приблизително 150 трансплантации на черен дроб и 130 трансплантации на бъбреци годишно, като част от програма, извършваща близо 300 трансплантации от живи донори годишно.

Нашите области на експертиза включват:

Комплексна трансплантация на черен дроб и бъбреци от жив донор

Едновременна или последователна трансплантация на черен дроб и бъбрек

Домино трансплантация, трансплантация на два органа и сложни трансплантации чрез обмен на двойки

ABO-несъвместима трансплантация и трансплантация при висок имунологичен риск

Педиатрична трансплантация на черен дроб при много малки кърмачета, включително техники с намален размер, монoсегментна трансплантация и „flip“ техника

Трансплантация на черен дроб при определени напреднали първични тумори на черния дроб след мултидисциплинарна оценка и лечение

Комплексна тромбоза на порталната вена, изискваща тромбектомия, ендовенектомия или реконструкция с използване на съдова присадка

Повторна трансплантация на черен дроб и бъбрек

Усъвършенствани лапароскопски и роботизирани хирургични процедури

Оценка на международни пациенти

Пациенти със сложни трансплантационни състояния, предишна трансплантационна операция, предизвикателна съдова анатомия, ABO-несъвместимост или пациенти, които са били преценени като неподходящи за трансплантация в други лечебни заведения, могат да бъдат оценени от нашия мултидисциплинарен трансплантационен екип.

Международните пациенти могат да предоставят своите медицински документи и образни изследвания за цялостна оценка за трансплантация и второ медицинско мнение.

Комплексни случаи. Усъвършенствана трансплантация.

проф. д-р Бюлент Юнал

Кой е проф. д-р Бюлент Юнал ?

Проф. д-р Бюлент Юнал завършва Медицинския факултет на университета „Чукурова“ през 1996 г.. Той завършва специализацията си по обща хирургия в Учебно-изследователската болница „Анкара Нумуне“ през 2001 г.. В ранния етап на хирургичната си кариера се фокусира върху онкопластичната хирургия на гърдата, хирургията на щитовидната жлеза и стомашно-чревната хирургия.

През 2008 г. работи една година в Медицинския център на университета в Питсбърг, САЩ, със стипендия от Националния институт за рака (National Cancer Institute). През 2010 г. преминава допълнително обучение по трансплантационна и онкологична хирургия в университета „Гисен-Марбург“ в Германия. Д-р Бюлент Юнал, който е и специалист по хирургична онкология, получава званието доцент през 2010 г., а през 2015 г. става професор.

Проф. д-р Юнал е извършил голям брой операции както в областта на хирургичната онкология, така и в областта на органната трансплантация в един от центровете с най-голям обем чернодробни трансплантации в Турция. Д-р Юнал, който е работил 10 години в център, извършващ над 300 трансплантации от живи донори годишно, понастоящем извършва около 150 чернодробни и 140 бъбречни трансплантации на година. През този период той натрупва значителен опит в чернодробната трансплантация от жив донор, бъбречната трансплантация, комплексните операции на черния дроб и жлъчните пътища, напредналата хепатобилиарна хирургия и спешната травматологична хирургия.

Между 2017 и 2021 г. работи като професор и ръководител на катедрите по хирургична онкология и обща хирургия в Медицинския факултет на университета „Османгази“. В продължение на близо 25 години е обучил множество специалисти както в областта на общата хирургия, така и в хирургичната онкология. Има над 100 международни и над 100 национални статии , както и авторство на множество глави в книги в национален и международен мащаб.

Проф. д-р Юнал е натрупал опит от хиляди хирургични случаи до момента. Той е признат експерт в широк спектър от области – от техники за съдова реконструкция при чернодробна трансплантация до сложни операции на донори и реципиенти при бъбречна трансплантация, от напреднала хирургия на рак на гърдата до ендокринна хирургия. Той притежава изключителен опит в кръстосаните трансплантации както при чернодробни, така и при бъбречни трансплантации и е награден със сертификат за изключителни постижения от министерството.

Работата му е фокусирана особено върху усложнени съдови наранявания при чернодробна трансплантация, хирургично управление на билиарни усложнения и оптимизиране на хирургичните техники при трансплантация от жив донор. Проф. д-р Юнал, който активно провежда обучения на международни срещи и ръководи множество научни изследвания, същевременно е допринесъл за обучението на голям брой млади хирурзи и се е превърнал в едно от важните имена в трансплантационната хирургия в Турция.

проф. д-р Айше Синангил

Коя е проф. д-р Айше Синангил?

Образование

2012 г. - Учебна и изследователска болница Шишли Етфал Специализация по нефрология

2004 г. - Учебна и изследователска болница Okmeydani Специализация по вътрешни болести

1999 г. - Медицински факултет Cerrahpaşa Медицинско образование

Членство - Турска нефрологична асоциация

Център за лечение в чужбина – Бридж Медикал

Тел. за връзка: +359 888 912 702