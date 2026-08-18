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Информационни срещи с екипа по бъбречна и чернодробна трансплантация advertorial icon

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На 12 септември по покана на  "Бридж Медикал" гостуват проф. д-р Бюлент Юнал - хирург трансплантолог и проф. д-р Айше Синангил – специалист по нефрология от група болници "Флорънс Найтингейл" Истанбул, те ще се срещнат с пациенти, които търсят информация за:

20 години опит в комплексната трансплантация на органи с близо две десетилетия опит във високоспециализиран трансплантационен център с голям обем дейност, нашият екип разполага с богат опит в трансплантацията на черен дроб и бъбреци от живи донори, включително при изключително сложни и високорискови случаи, насочени от Турция и от чужбина.

Нашият опит включва приблизително 150 трансплантации на черен дроб и 130 трансплантации на бъбреци годишно, като част от програма, извършваща близо 300 трансплантации от живи донори годишно. 

Нашите области на експертиза включват:

  •  Комплексна трансплантация на черен дроб и бъбреци от жив донор
  • Едновременна или последователна трансплантация на черен дроб и бъбрек
  • Домино трансплантация, трансплантация на два органа и сложни трансплантации чрез обмен на двойки
  • ABO-несъвместима трансплантация и трансплантация при висок имунологичен риск
  • Педиатрична трансплантация на черен дроб при много малки кърмачета, включително техники с намален размер, монoсегментна трансплантация и „flip“ техника
  • Трансплантация на черен дроб при определени напреднали първични тумори на черния дроб след мултидисциплинарна оценка и лечение
  • Комплексна тромбоза на порталната вена, изискваща тромбектомия, ендовенектомия или реконструкция с използване на съдова присадка
  • Повторна трансплантация на черен дроб и бъбрек
  • Усъвършенствани лапароскопски и роботизирани хирургични процедури 

Оценка на международни пациенти 

Пациенти със сложни трансплантационни състояния, предишна трансплантационна операция, предизвикателна съдова анатомия, ABO-несъвместимост или пациенти, които са били преценени като неподходящи за трансплантация в други лечебни заведения, могат да бъдат оценени от нашия мултидисциплинарен трансплантационен екип.

Международните пациенти могат да предоставят своите медицински документи и образни изследвания за цялостна оценка за трансплантация и второ медицинско мнение. 

Комплексни случаи. Усъвършенствана трансплантация.

проф. д-р Бюлент Юнал
проф. д-р Бюлент Юнал
 

Кой е проф. д-р Бюлент Юнал ?

Проф. д-р Бюлент Юнал завършва Медицинския факултет на университета „Чукурова“ през 1996 г.. Той завършва специализацията си по обща хирургия в Учебно-изследователската болница „Анкара Нумуне“ през 2001 г.. В ранния етап на хирургичната си кариера се фокусира върху онкопластичната хирургия на гърдата, хирургията на щитовидната жлеза и стомашно-чревната хирургия.

През 2008 г. работи една година в Медицинския център на университета в Питсбърг, САЩ, със стипендия от Националния институт за рака (National Cancer Institute). През 2010 г. преминава допълнително обучение по трансплантационна и онкологична хирургия в университета „Гисен-Марбург“ в Германия. Д-р Бюлент Юнал, който е и специалист по хирургична онкология, получава званието доцент през 2010 г., а през 2015 г. става професор.

Проф. д-р Юнал е извършил голям брой операции както в областта на хирургичната онкология, така и в областта на органната трансплантация в един от центровете с най-голям обем чернодробни трансплантации в Турция. Д-р Юнал, който е работил 10 години в център, извършващ над 300 трансплантации от живи донори годишно, понастоящем извършва около 150 чернодробни и 140 бъбречни трансплантации на година. През този период той натрупва значителен опит в чернодробната трансплантация от жив донор, бъбречната трансплантация, комплексните операции на черния дроб и жлъчните пътища, напредналата хепатобилиарна хирургия и спешната травматологична хирургия.

Между 2017 и 2021 г. работи като професор и ръководител на катедрите по хирургична онкология и обща хирургия в Медицинския факултет на университета „Османгази“. В продължение на близо 25 години е обучил множество специалисти както в областта на общата хирургия, така и в хирургичната онкология. Има над 100 международни и над 100 национални статии , както и авторство на множество глави в книги в национален и международен мащаб.

Проф. д-р Юнал е натрупал опит от хиляди хирургични случаи до момента. Той е признат експерт в широк спектър от области – от техники за съдова реконструкция при чернодробна трансплантация до сложни операции на донори и реципиенти при бъбречна трансплантация, от напреднала хирургия на рак на гърдата до ендокринна хирургия. Той притежава изключителен опит в кръстосаните трансплантации както при чернодробни, така и при бъбречни трансплантации и е награден със сертификат за изключителни постижения от министерството.

Работата му е фокусирана особено върху усложнени съдови наранявания при чернодробна трансплантация, хирургично управление на билиарни усложнения и оптимизиране на хирургичните техники при трансплантация от жив донор. Проф. д-р Юнал, който активно провежда обучения на международни срещи и ръководи множество научни изследвания, същевременно е допринесъл за обучението на голям брой млади хирурзи и се е превърнал в едно от важните имена в трансплантационната хирургия в Турция.

 

проф. д-р Айше Синангил
проф. д-р Айше Синангил

Коя е проф. д-р Айше Синангил?

Образование

  • 2012 г. - Учебна и изследователска болница Шишли Етфал Специализация по нефрология
  • 2004 г. - Учебна и изследователска болница Okmeydani Специализация по вътрешни болести
  • 1999 г. - Медицински факултет Cerrahpaşa Медицинско образование 

Членство - Турска нефрологична асоциация

Център за лечение в чужбина – Бридж Медикал

Тел. за връзка: +359 888 912 702

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проф. д-р Бюлент Юнал
проф. д-р Айше Синангил
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