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Вучич обяви поевтиняване на ключови лекарства за с...

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Вучич обяви поевтиняване на ключови лекарства за сърце и съсирване в Сърбия

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Александър Вучич Снимка: СНИМКА: Екс/ @RksNews

Две групи лекарства поевтиняват от днес в Сърбия като част от пакет от мерки в подкрепа на гражданите, обявен от президента Александър Вучич.

Намалението обхваща медикаменти за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци и за лечение на сърдечна недостатъчност. Повечето от тях се отпускат само с лекарска рецепта.

При лекарствата срещу съсирване на кръвта става въпрос за общо 16 медикамента на сръбския пазар. Досега цените им бяха между 1700 и 6000 динара (14–50 евро), а от днес ще струват между 600 и 1100 динара (5–9 евро). Пациентите ще плащат 30% от цената, а останалите 70% ще бъдат поемани от държавата.

Втората група включва лекарства за сърдечна недостатъчност. Досега те струваха между 2500 и 4500 динара (21–38 евро), а след промяната цените им ще бъдат намалени с поне 50%.

„Това са най-важните лекарства. Това са лекарствата, които означават живот за хората", заяви Вучич при представянето на мерките.

Всички медикаменти от двете групи се отпускат с рецепта. За покриването на част от разходите по тях Сърбия ще отдели 3,7 млрд. динара, или около 32 млн. евро, пише БТА.

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Александър Вучич

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