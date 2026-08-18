Месоядна бактерия уби 7 души в САЩ, над 20 са заразени

Миналата инфекцията е довела до ампутация на част от левия крак на заразена жена

Около един на всеки пет заразени умира, понякога само ден-два след появата на симптомите

Седем души са починали от месоядна бактерия в американските щати Флорида и Луизиана от началото на годината, а случаите на опасната инфекция вече са повече от 20.

Здравните власти съобщават за 15 потвърдени случая на Vibrio vulnificus във Флорида и 10 регистрирани в Луизиана. Съобщава се и за седем смъртни случая – два във Флорида и пет в Луизиана.

Миналата инфекцията е довела до ампутация на част от левия крак на заразена жена, след като отишла с лодка в залива Пенсакола, където тя се разпространява. Сега същата жена предупреждава хората за опасността, информира ABC News.

„Не бих пожелала това и на най-големия си враг. Затова искам хората да знаят – моля ви, не влизайте във водата, ако току-що сте си обръснали краката. Не влизайте и ако имате дори малка рана на пръста", казва тя. „Животът ви не си струва риска. Не си струва да загубите крака си или да изпитвате такава болка и да сте далеч от семейството си."

Бактериите Vibrio се срещат естествено в някои крайбрежни води, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC). Те обитават солени и бракични води и са по-разпространени през топлите месеци – между май и октомври. Според CDC бактериите Vibrio причиняват около 80 000 заболявания годишно в САЩ. Около 12 вида Vibrio могат да причинят заболяването вибриоза. Най-често срещаните в САЩ са Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus и Vibrio vulnificus.

Д-р Питър Чин-Хонг, специалист по инфекциозни заболявания от Калифорнийския университет в Сан Франциско, обяснява пред медията, че хората обикновено могат да се заразят с Vibrio vulnificus по два начина.

„Единият е, когато газите във водата, където тези бактерии се развиват, и те попаднат в контакт с открита рана. Другият е чрез консумация на сурови или недобре термично обработени морски дарове, особено стриди", обяснява Чин-Хонг.

Симптомите на инфекцията с Vibrio vulnificus могат да включват треска, втрисане, гадене, повръщане, стомашни спазми и водниста диария. Ако инфекцията попадне в кръвта, могат да се появят още висока температура, втрисане, ниско кръвно налягане и кожни лезии с мехури.

Когато бактерията попадне в открита рана и предизвика инфекция, симптомите могат да включват зачервяване, болка, подуване, затопляне на мястото, треска, промяна в цвета на кожата и отделяне на секрет.

Много хора, заразени с Vibrio vulnificus, могат да се разболеят тежко и да се нуждаят от интензивно лечение или дори ампутация на крайник, посочва CDC. Около един на всеки пет заразени умира, понякога само ден-два след появата на симптомите.

При леки инфекции антибиотиците не се препоръчват. Вместо това CDC препоръчва прием на достатъчно течности при диария или повръщане, за да се предотврати обезводняването. Антибиотици могат да се използват при тежки или продължителни инфекции с Vibrio. При инфекции на рани може да се развие некротизиращ фасциит – състояние, при което тъканите около откритата рана започват да загиват.

Лечението включва антибиотици и хирургично отстраняване на мъртвата или инфектирана тъкан. В някои случаи некротизиращият фасциит може да доведе до ампутация на крайник.

„Това, за което трябва да мислим, е осъзнаването на риска при открити рани и контакт с бракична вода, особено ако сте човек с рискови фактори или повишена податливост към инфекции", казва Чин-Хонг.

CDC препоръчва да не се консумират сурови или недобре термично обработени стриди и други морски дарове, както и да не се допуска сурови морски дарове или сокът им да замърсяват други храни. Специалистите по обществено здраве препоръчват ръцете да се мият със сапун и вода след работа със сурови миди и други морски дарове, както и използването на ръкавици, когато е възможно. Освен това хората с открити рани трябва да избягват контакт със солена или бракична вода.

Ако това не е възможно, „покрийте раните с водоустойчиви превръзки", съветва Чин-Хонг. „Ако откритите рани все пак са влезли в контакт със солена или бракична вода при топло време, измийте ги старателно със сапун и вода."