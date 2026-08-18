Лекари извадиха 3-килограмов камък от пикочния мехур на мъж

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Това може да е най-големият подобен камък, премахван някога по хирургичен път

Лекари в Шри Ланка отстраниха камък от пикочния мехур на 55-годишен мъж, който тежи внушителните 3,1 килограма. Медиците предполагат, че това може да е най-големият подобен камък, премахван някога по хирургичен път, съобщава Би Би Си.

Операцията е извършена миналата седмица в болница в Тринкомали, в източната част на страната. Пациентът постъпил в лечебното заведение, след като получил инсулт. Докато го лекували, лекарите забелязали, че има сериозни затруднения при уриниране, и установили наличието на камъни в пикочния мехур.

При хирургичната интервенция медиците успели да отстранят огромното образувание. То е дълго около 17 сантиметра и е приблизително с размерите на щраусово яйце. Теглото му е сравнимо с това на доносено бебе.

„Според наличните данни това е най-големият камък в пикочния мехур, документиран и отстранен по хирургичен път", заяви д-р Пралахалан Балакришнан, ръководил операцията.

По думите му пациентът е в „много добро здравословно състояние". Той обаче остава в болницата, където продължава лечението на останалите си заболявания.

Лекарят смята, че камъкът вероятно се е формирал в продължение на между пет и десет години.

Камъните в пикочния мехур се появяват, когато минералите в урината започнат да кристализират и постепенно образуват твърди структури. Това най-често се случва, когато пикочният мехур не се изпразва напълно и в него остава концентрирана урина, която благоприятства образуването на кристали.

По-малките камъни, с размер приблизително колкото песъчинки, могат да бъдат изхвърлени по естествен път. Образуванията над един сантиметър обаче често възпрепятстват нормалното отделяне на урина и може да се наложи медицинска намеса. Камъните с размер над 4 сантиметра се определят като гигантски.

Досегашният рекорд, вписан от „Гинес", е от 2003 г. Тогава в Бразилия от пациент е отстранен камък от пикочния мехур с тегло 1,9 килограма и дължина 17,9 сантиметра.

Макар новото образувание от Шри Ланка да е малко по-късо – около 17 сантиметра, то тежи значително повече – 3,1 килограма. Именно това може да го превърне в нов световен рекорд.