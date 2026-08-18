Скандал с инвитро процедури в Северен Кипър: Клиники подменяли донорите на сперма на британски семейства

ДНК тестове показали, че част от децата имат произход от Турция и Близкия изток

Животът на тридесет британски семейства е разрушен завинаги след като се оказва, че клиниките в Северен Кипър с помощта, на които техните деца са били заченати, са използвали, вероятно нарочно, грешните донори на сперма и яйцеклетки.

Във всеки от тридесетте случая родителите подозират, че въпросните медицински заведения, които са се занимавали с инвитро процедури, са ги е излъгали и са ползвали различни от първоначално избраните донори.

Засегнатите семейства разказват, че когато са се свързали със здравните си центрове

те са избрали от специално подготвен списък с донори от Западна Европа, в който са били упоменати данни за тяхната здравна история, образование, хобита, характер и белези на външния вид

Половината от тридесетте деца са били заченати в Центърът за инвитро процедури "Догус". Тримата души, които са били отговорни за грижите за много от тях са д-р Фирдевс Угуз Тип, д-р Шефкет Алптурк и координаторката на пациентските грижи Джули Ходсън.

"Това е абсолютно скандално", каза една от майките, Рейчъл, която наскоро научи, че е получила грешен донор на сперма от клиниката.

Родителите подозират, че тези служители може да са ги подвели. Фирдевс отрича всякакви нарушения и нито Алптурк, нито Ходсън са отговорили на въпросите на британската медия Би Би Си, която е отговорна за разследването.

Северен Кипър е територия, където регулациите на Европейския съюз не важат. Там здравните заведения са слабо регулирани и предлагат на пациентите успешни резултати на цени, които са много по-ниски от обичайното. Именно поради този факт окупираната от Турция територия е притегателна дестинация за британци, които търсят лечение на безплодието си.

Би Би Си за първи път разказа за възникващия скандал през март, когато малка група родители изглежда са били подведени относно донорите на децата им. В отговор на твърденията, Министерството на здравеопазването на Северен Кипър заяви, че е започнало официално разследване. То обаче не е отговорило на многократните искания на медията за повече информация.

Оттогава насам още родители са се свързали с Би Би Си и историите им имат доста сходства по между си. Мнозинството казаха, че клиниките, които са използвали, са им обещали здрави донори от Западна Европа, но след раждането на децата им са възникнали подозрения относно реалния произход на хората чиито сперма или яйцеклетки са били използвани за зачеването.

Върху 11 от 30-те деца вече са направени ДНК тестове, които индикират, че

те са с произход от Турция и региона на Близкия изток

Това предполага че за зачеването им не са били използвани донори от Западна Европа каквото е било желанието на родителите им и е било предлагано от клиниката "Догус". По-голямата част от децата, на които са направени ДНК тестове, са заченати чрез инвитро между 2012 и 2024 г. в нея.

Засегнатите семейства сега са оставени без отговор на въпроса кои са реалните донори на децата им и каква е тяхната медицинска история.

"Тези доклади са дълбоко обезпокоителни. Основно човешко право е лице, заченато от донор, да знае истината за своя произход", казва Лора Бриджънс, основател на благотворителната организация Donor Conceived UK.

През последните няколко дни Министерството на външните работи на Великобритания също актуализира своите съвети за пътуване, предупреждавайки, че лечението на безплодие в Северен Кипър носи рискове поради липса на регулация. Освен това насърчава желаещите да се подложат на инвитро там да проведат задълбочено проучване предварително.

Майката Рейчъл разказва пред Би Би Си, че е прекарала години в съмнения дали донора на сина й не е бил сгрешен по време на нейното лечение в "Догус". След като с 13-годишния й син Джона прочели статията на Би Би Си от март за сгрешените донори в Северен Кипър, те решили да направят ДНК тест. Резултатите показали, че детето в действиетлност е неин син, но бащата е от Близкия изток.

"Преди си мислех, че клиниката е допуснала еднократна грешка. Но сега, след като разбрах за още семейства, които са преминали през същото, имам чувството, че става дума за нещо много по-голямо и по-измамно", казва тя.

Рейчъл избра Догус през 2012 г. заради услужливата и приятелски настроената координаторка по пациентските грижи Джули Ходсън. Нейната роля била да осъществява комуникацията между Рейчъл и д-р Фирдевс Угуз Тип, който отговарял за провеждането на лечението.

39-годишната по онова време бъдеща майка се е нуждаела от донор на сперма, за да могат нейните яйцеклетките да бъдат оплодени в лаборатория и да се създаде ембрион, който след това да бъде имплантиран в матката й.

Пакетът за ин витро процедурата струвал около 4000 евро. Сумата е значително по-малка, отколкото тази за подобно лечение във Великобритания.

Освен това пакетът включвал и донорска сперма от най-голямата банка за сперма в света - Cryos International, която се намира в Дания

Рейчъл избра анонимен датски донор на сперма на уебсайта на Cryos. Известен като Дито (не е истинското му име. В профила си той заявява, че би се радвал всяко от децата, които се създадат от спермата му, да разберат самоличността му, когато навършат 18 години.

"Тази подробност беше изключително важна за мен, защото исках моето дете да знае кой е донорът му и откъде е произходът му. Важно е за всеки човек да знае откъде идва", казва Рейчъл.

Няколко координатори на пациенти в клиниката за инвитро, включително Ходсън, казали на Рейчъл, че Фирдевс ще уреди поръчката й за донор на сперма. След като всичко уж било уредено, Рейчъл пътува до Кипър, подлага се в "Догус" на инвитро процедурата и забременява.

Тя казва, че за първи път се е притеснила, че Дито не е донорът, когато координаторите на пациентите, включително Ходсън, многократно са отказвали да й изпратят медицински доклад, потвърждаващ, че е била използвана неговата сперма.

Нейните подозрения се задълбочили още повече след раждането на Джона. детето се различавало физически значително много от външния вид на Рейчъл и предполагаемия външен вид на донора Дито. Сега, след 13 години несигурност, ДНК тестовете на Рейчъл и Джона показват, че той е нейният биологичен син, но че Дито не е бил донорът на сперма.

След като се запозна с резултатите от ДНК-анализа, Би Би Си се свързва с Cryos, която твърди, че няма данни някога да е доставяла сперма на клиниката "Догус". И това въпреки че "Догус" в продължение на много години е рекламирала връзката си с банката за сперма като основен аргумент за привличане на клиенти.

Това подсилва още повече убеждението на няколко семейства, че са били измамени относно истинските донори на сперма, използвани при техните инвитро процедури. Възможно е да има и много други подобни случаи.

Рейчъл казва, че разкритите факти не променят нищо в любовта, която изпитва към Джона, но това, което я разстройва най-много, е, че Джона може би е изгубил възможността да се свърже с донора си. Тя също така не знае дали истинският му донор е бил използван и при други процедури по инвитро оплождане.

"Няма да се изненадам, ако някъде там Джона има генетични братя и сестри",

смята тя.

Когато от Би Би Си представили резултатите от най-новото си разследване пред редица експерти по репродуктивно здраве, те били шокирани от факта, че 30 деца могат да са засегнати. Експертите обяснили, че случайно използване на неправилен донор по време на процедура за инвитро оплождане е изключително рядко явление, а фактът, че грешка от такъв мащаб се е случила на няколко пъти, сочи към небрежност или измама.

Според Британското дружество по репродуктивна медицина това сочи към системен проблем, който излиза извън рамките на един недобросъвестен лекар и една недобросъвестна клиника.

От 15-те случая, свързани с "Догус", трима служители са били многократно замесени. Д-р Шефкет Алптурк е собственик и отговорен управител на клиниката. Неговата роля е да одобрява всички процедури и дейности, според правителството на Северна Кипър. Той е лекувал родителите на шест деца в "Догус", които са заявили пред Би Би Си, че подозират, че може да са им били предоставени неправилни донори на сперма или яйцеклетки. От Би Би Си са отправи тези обвинения към Алптурк, но той не е отговорил на въпросите им.

Останалите девет деца са били лекувани от Фирдевс. Тя обаче твърди, че Алптурк е бил отговорен за одобряването на процедурите в клиниката и отрича някога да е подвеждала пациенти. Фирдевс е била лекуващ лекар и в още девет случая от подобен характер в две други клиники, след като напуснала "Догус" през 2015 г.

По-голямата част от тези случаи са се състояли в клиниката "Miracle IVF", която тя в момента ръководи. Фирдевс настоява, че клиниката винаги е спазвала закона. Също така твърди, че пациентите ? подписват формуляри за съгласие, в които се обяснява как се избират донорите, но много от родителите, с които разговаряхме, казват, че не са били надлежно информирани.

Последният човек, свързан с много от случаите на "Догус", е Джули Ходсън, която беше основното лице за контакт на повечето британски пациенти. В имейлите си до пациентите тя редовно споменава, че Фирдевс ще поръча сперма от банката за сперма Cryos от тяхно име.

Фирдевс обаче заявила пред Би Би Си, че

набавянето на сперма не е било част от нейните задължения

и че не е знаела, че пациентите са били информирани за обратното.

От Би Би Си са попитали Ходсън дали умишлено не е подала поръчки към Cryos или не е предала тези искания на пациентите на персонала на "Догус". До този момент тя не е отговорила на нито един от опитите на медията да се свърже с нея.

И Ходсън, и Фирдевс са обвинени също, че са отблъсквали или игнорирали пациенти, когато те са се свързвали с тях, за да изразят опасения, че са им били предоставени неправилни донори.

В отговор на констатациите на Би Би Си изпълнителният директор на Cryos - Оле Шу, заяви, че е шокиран да чуе колко много семейства може да са засегнати. Банката за сперма разкри, че е включила "Догус" в черния си списък през 2016 г. поради опасения, че клиниката не е поръчала сперма от Cryos за пациентка, въпреки че е обещала да го направи.

Освен това Cryos е преустановила сътрудничеството си и с "Miracle IVF", докато не приключи разследването на правителството на Северен Кипър.

Д-р Фирдевс твърди, че вече е оневинена от обвиненията в нарушаване на закони, но Би Би Си не успя да получи потвърждение това от Министерството на здравеопазването на Северен Кипър.