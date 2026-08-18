И едно тежко слънчево изгаряне може трайно да увреди кожата

За всеки, чиито детски лета са включвали ежегодно белене на изгорялата от слънцето кожа, има един неприятен въпрос: нанесли ли са тези редовни слънчеви изгаряния трайни щети на кожата? Метаанализ, публикуван в JAMA Dermatology, предполага, че отговорът вероятно е „да".

В 17 проучвания, обхващащи повече от 321 000 души, хората с история на болезнени, мехурести или тежки слънчеви изгаряния са имали по-висока вероятност да развият кожноклетъчен плоскоклетъчен карцином (cSCC) – един от най-често срещаните видове рак на кожата.

Изследователите са прегледали хиляди публикувани проучвания и са обобщили данните от 17 от тях. Те са установили, че хората, които през живота си са получавали болезнени, мехурести или тежки слънчеви изгаряния с умерена честота, са имали 51% по-висока вероятност да развият cSCC в сравнение с тези без подобна история. При хората с чести тежки слънчеви изгаряния вероятността е била 69% по-висока, пише Science Alert.

Експерти от Медицинския център на Университета в Рочестър в Ню Йорк наричат тези тежки изгаряния „слънчеви изгаряния, променящи живота", тъй като уврежданията, които ултравиолетовото лъчение причинява на ДНК в кожните клетки, могат да имат последствия за цял живот. Може да почувстваме облекчение, когато паренето от слънчевото изгаряне отшуми, но увреждането на ДНК остава.

„Когато организмът възстановява тези увреждания, понякога могат да възникнат грешки. С течение на времето тези мутации могат да се натрупат и да допринесат за развитието на рак на кожата", заяви Адриен Виктор, онколог в Института за борба с рака „Уилмот" към Университета в Рочестър, която не е участвала в анализа.

Метаанализът, публикуван през 2025 г., е проведен от дерматолога Айзък Уебър и негови колеги от Онкологичния център „М. Д. Андерсън" към Университета на Тексас и други американски научни институции.

„Въпреки че ролята на излагането на ултравиолетово лъчение за развитието на cSCC е добре установена, конкретното влияние на слънчевите изгаряния остава по-малко ясно", пишат Уебър и колегите му. Според тях причината вероятно е, че е трудно да се измерят последиците от слънчеви изгаряния, получени преди десетилетия.

„Трудно е да се разграничи хроничното излагане на ултравиолетово лъчение от слънчевите изгаряния, тъй като те могат да се припокриват – хората с повече слънчеви изгаряния може да са имали и по-голямо хронично излагане", смятат учените.

Изследователите са използвали данни, коригирани, когато е било възможно, спрямо възрастта, пола, цвета и чувствителността на кожата. Особено впечатляващо е, че честите тежки слънчеви изгаряния в детството са били свързани с по-висок риск от развитие на cSCC – до три пъти по-висока вероятност. Дори няколко тежки слънчеви изгаряния изглежда са увеличавали риска от cSCC.

Въпреки че степента на сигурност на доказателствата остава ниска, отчасти защото данните се основават на спомени на хората за минали слънчеви изгаряния, Уебър и колегите му заключават, че резултатите подчертават значението на ефективната профилактика на слънчевите изгаряния, особено при децата и тийнейджърите.

Дерматологът Джиния Ел-Фегали също подкрепя този съвет. „Децата са по-податливи заради множество рискови фактори, включително особеностите на клетките, произвеждащи пигмент в кожата им, по-голямата вероятност от излагане на слънце и непостоянното използване на слънцезащита", обясни тя.

Предишни метаанализи, изследващи други видове рак на кожата и историята на слънчевите изгаряния, също са установили подобна зависимост: колкото по-тежки са слънчевите изгаряния в детството, на всеки десет години или през целия живот, толкова по-висок е рискът от меланом или базалноклетъчен карцином например.

С други думи, увреждането се натрупва, а честите тежки слънчеви изгаряния са опасни. Избягването им вероятно допринася значително за намаляване на риска от рак на кожата. Лошата новина: едно тежко слънчево изгаряне наистина може да „промени живота"

Колкото и тревожни да са тези данни, те не разказват цялата история. Ултравиолетовото лъчение е доказан канцероген, а излагането на слънце през целия живот оказва реално влияние върху вероятността от развитие на рак. Има обаче и други важни фактори.

Генетиката играе роля, но към нея се добавят и фактори от начина на живот, като например тютюнопушенето, които могат да допринесат за риска от рак на кожата.

Използването на солариуми също повишава риска от меланом. Проучване от 2025 г. предполага, че редовното излагане на изкуствена ултравиолетова светлина може да е по-вредно за кожата от слънчевата светлина.

Краткото излагане на слънце може да помогне за повишаване на нивата на витамин D, но резултатите от последните метаанализи на връзката между слънчевите изгаряния и риска от рак на кожата показват, че наистина трябва да избягваме изгарянията, които оставят видими увреждания по кожата.

И макар да не можем да променим историята на старите си слънчеви изгаряния, можем да избегнем появата на нови. Защитата от прекомерно излагане на слънце изисква малко мисъл и предварително планиране. Както гласи вече световноизвестната австралийска кампания за обществено здраве от 80-те години: облечете риза, нанесете слънцезащитен крем и сложете шапка.

„Някои хора избягват слънцезащитните кремове заради митове, че съставките им могат да причинят рак на кожата. Най-силните доказателства обаче сочат, че излагането на ултравиолетово лъчение е основната причина за повечето случаи на рак на кожата", каза Виктор.

Избягването на силното обедно слънце и търсенето на сянка под дърво или чадър са други разумни начини да се предпазим от слънчево изгаряне, пише БГНЕС.