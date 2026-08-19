Венозните заболявания често започват незабележимо – с усещане за тежест и умора в краката, леко отичане около глезените, нощни крампи или появата на първите видими разширени вени. Макар и пренебрегвани в началото като чисто козметичен проблем, тези симптоми могат да прогресират и да доведат до сериозни здравни усложнения, включително трайни кожни промени, болезнени възпаления и опасни тромбози.

В отговор на нарастващата нужда от специализирана и високотехнологична грижа в тази област, медицински комплекс „Софиямед“ разкрива нов високоспециализиран Венозен център - специализирано звено за комплексна диагностика, съвременно лечение и дългосрочно проследяване на пациенти с пълния спектър от венозни заболявания.

Екипът на центъра е съставен от висококвалифицирани съдови хирурзи с фокус върху прецизната оценка на индивидуалното състояние на всеки пациент и избора на най-подходящата, персонализирана терапия – от консервативни мерки до иновативни, минимално инвазивни процедури, както и високоспециализираното лечение на заболявания на дълбоките вени.

„Нашата основна цел е да предложим на пациентите не просто лечение, а дългосрочно решение за техните венозни проблеми, базирано на най-съвременните медицински стандарти. С помощта само на стандартното еходоплерово изследване на вените например, ние буквално имаме възможността за „картографираме“ венозната система на пациента. Компютърната флебография пък ни позволява детайлна оценка на дълбоката венозна система, особено в таза, корема и проксималните части на крайниците.Така можем да локализираме с абсолютна точност проблемните зони и да планираме интервенция, която е максимално щадяща и ефективна. Днес разполагаме с авангардни методи като радиофреквентна аблация и лазерно лечение, които позволяват на пациентите да се върнат към нормалния си ритъм на живот изключително бързо, често още на същия ден, без болка и дълъг възстановителен период,“ коментира д-р Димитър Николов, ръководител на Центъра и началник на Клиниката по съдова хирургия в УМБАЛ „Софиямед“.

Експертиза при сложни случаи и второ мнение

Венозният център на „Софиямед“ поставя специален акцент върху високоспециализираното лечение на сложни венозни случаи, включително заболявания на дълбоките вени (дълбока венозна тромбоза,посттромбозен синдром, хронични обструкции), които често остават недооценени и неоптимално третирани. Тези състояния изискват прецизна диагностика, координирана експертиза, активно лечение и дългосрочно проследяване.

Специалистите от Венозния център съветват да не се пренебрегват следните симптоми и да се потърси професионална консултация, ако са налице:

Видими разширени вени или „капилярни мрежи“;

Болка, тежест или усещане за „уморени крака“;

Сърбеж, суха кожа или промяна в цвета на кожата около глезените;

Подуване на глезените или подбедриците (едем);

Симптоми, които се усилват при продължително стоене и намаляват при повдигане на краката.

Целта на екипа е постигане на максимален терапевтичен ефект с възможно най-щадящите подходи при диагнози като разширени вени, дълбока венозна тромбоза, хронична венозна недостатъчност, повърхностен тромбофлебит, илиачна венозна обструкция.

Центърът прилага:

Консервативно лечение– подходящи за начални стадии или като поддържаща терапия.

Минимално инвазивни (ендоваскуларни) процедури - радиофреквентна аблация (RFA);ехографски насочена склеротерапия; механохимична тромбектомия; интраваскуларен ултразвук (IVUS); венозно стентиране

(RFA);ехографски насочена склеротерапия; Хирургично лечение – при сложни случаи, неподходящи за минимално инвазивни методи.

Центърът предлага и услугата „второ мнение“ за пациенти, които вече имат поставена диагноза или препоръчано лечение. Това им дава възможност да получат независима експертна оценка и да вземат информирано решение за своето здраве.

Час за преглед със специалистите от Венозен център „Софиямед“ – д-р Димитър Николов, д-р Петър Георгиев, д-р Елица Герова и д-р Десислава Маркова запишете на тел. 0895 555 444 или онлайн през сайта www.hospitalsofiamed.bg

Новата структура функционира на територията на Клиниката по съдова хурургия в УМБАЛ "Софиямед" и консултативни кабинети в ДКЦ "Софиямед".

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