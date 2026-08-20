Когато човек предоставя личните си данни в болница или лекарски кабинет, рядко се пита колко хора и системи ще имат достъп до тях след това. Име, ЕГН, адрес, телефон, диагноза, здравноосигурителна информация – всичко това е необходимо, за да бъде извършен прегледът и обработена документацията.

Но данните не остават непременно там, където са предоставени.

В края на 2025 г. американската компания Unlimited Technology Systems (UTS) претърпява киберпробив, при който е компрометирана информацията на близо 3,8 милиона души. Повечето от засегнатите вероятно никога не са чували за компанията. Причината е проста – тя не е болница, а външен доставчик, който обработва данни от името на здравни организации.

Сред изтеклата информация има диагнози, здравноосигурителни данни, ЕГН, адреси, телефони и сканирани документи като лични карти. Атакуващите са имали достъп до системите между 5 и 10 октомври 2025 г. Компанията установява пробива на 19 октомври, а засегнатите са уведомени месеци по-късно.

Случаят показва един от все по-съществените рискове пред здравния сектор – информацията се събира на едно място, но се обработва на много други.

От единия към следващия по веригата – какъв път минават данните ни след един преглед

UTS управлява административни процеси като фактуриране, плащания и застрахователни искове. За да изпълнява тази работа, компанията трябва да има достъп до пациентска информация. Това само по себе си не е необичайно – подобни външни доставчици са част от нормалното функциониране на съвременното здравеопазване.

Но всяка организация по веригата е и допълнителна точка на риск.

Шест от десетте най-големи пробива в сферата на здравеопазването за 2026 г. засягат именно посредници, а не директно болниците – компании, които обработват документи, управляват плащания или поддържат системи.

За пациента тази инфраструктура остава почти невидима. Той предоставя данните си на здравно заведение, но практически няма как да знае през колко системи ще преминат, кой има достъп до тях и докога ще бъдат съхранявани.

А здравните данни са особено чувствителни именно защото трудно могат да бъдат „сменени“ след пробив. Паролата се подменя. Банковата карта се блокира. Диагнозата и медицинската история остават същите.

ENISA Threat Landscape 2025 посочва здравната информация като особено дълготрайна от гледна точка на риска. Откраднатите данни могат да се използват години по-късно – за измами, фалшиви застрахователни искове, изнудване или за създаване на убедителни фишинг съобщения.

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Не всеки трябва да вижда всичко

Случаят с UTS поставя и друг практически въпрос. Когато една организация обработва огромен обем чувствителна информация, кой точно има право да я вижда?

В ежедневната работа достъпът често се възприема като технически детайл. Един служител получава определени права, друг – повече, а част от тях остават активни дълго след като вече не са необходими. При киберинцидент тези малки пропуски могат да определят мащаба на щетите.

Именно тук услугата A1 Identity & Access Management (IAM) адресира риска директно. IAM гарантира на организацията, че правилните хора получават достъп само до определени ресурси – не повече от необходимото за конкретната задача. Това позволява по-голям технически контрол и засичане на необичайна активност в реално време, а при нужда – бързо изолиране, преди единичен компрометиран акаунт да се разрасне в пълномащабен инцидент.

При ситуация като тази с UTS, при която атакуващите са останали в системата дни наред, ранното разпознаване на необичайна активност може да се окаже решаващо.

Но достъпът до информация често се компрометира не чрез сложен технически пробив, а през човек. Един убедителен фишинг имейл, фалшива страница за вход или използвана повторно парола могат да дадат на атакуващия легитимни на вид идентификационни данни.

Затова успоредно с технологичния контрол A1 Security Awareness Training помага на служителите да разпознават фишинг имейли, фалшиви линкове, рискови пароли и заплахи при работа с лични устройства, като изгражда практически навици за реакция при инциденти.

Новите европейски правила също поставят по-високи изисквания пред здравните организации и техните доставчици. NIS2 изисква по-активно управление на риска, контрол върху достъпа и готовност за реакция при инцидент. Затова технологични компании като А1 предлагат специализирани пакети от решения, с които бизнес организациите да постигнат съответствие с нормативните изисквания и да повишат киберустойчивостта си.

Случаят с UTS обаче показва защо темата е по-голяма от регулацията. В един силно свързан сектор защитата на данните вече не зависи само от болницата, на която пациентът ги е предоставил. Зависи и от всички онези организации, които ги получават след нея.

А най-важният въпрос остава съвсем практичен: кой има достъп до чувствителната информация – и наистина ли има нужда от него?