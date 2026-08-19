Персонализирана иРНК ваксина намалява риска от рецидив и разпространение на меланома

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Персонализирана иРНК ваксина срещу рак, прилагана заедно с имунотерапевтичния препарат „Кейтруда", е намалила риска от рецидив и разпространение на меланома в сравнение с лечение само с „Кейтруда". Това съобщиха фармацевтичните компании „Мерк" и „Модерна", цитирани от Ройтерс и БТА.

Това са първите положителни резултати от късен етап на клинично изпитване на иРНК ваксина срещу рак. След съобщението акциите на „Модерна" поскъпнаха с 40% в предпазарната търговия, а тези на „Мерк" - с 2%.

Изпитването продължава, но междинните резултати показват, че лечението, известно като „Интисмеран", е постигнало и двете основни цели на проучването - намаляване на риска от рецидив и на опасността ракът да се разпространи към други части на тялото.

Терапията съчетава „Кейтруда" на „Мерк" с персонализирана иРНК ваксина на „Модерна". Тя се изработва индивидуално за всеки пациент въз основа на анализ на мутациите в неговия тумор.

В клиничното изпитване са участвали 1137 пациенти с високорисков меланом в стадии от IIB до IV, чиито тумори са били отстранени хирургично. Част от тях са получили до девет дози от ваксината заедно с „Кейтруда", а останалите са били лекувани само с „Кейтруда" за около година.

Компаниите съобщават, че не са установени нови сигнали, свързани с безопасността на комбинираното лечение.

През януари „Мерк" и „Модерна" представиха петгодишни резултати от изпитване във втора фаза, според които комбинираната терапия е намалила с 49% риска от рецидив на заболяването или смърт.

Подробните резултати от новото изпитване предстои да бъдат представени на медицинска конференция и предоставени на регулаторните органи.

Меланомът е най-смъртоносната форма на рак на кожата. През 2023 г. в САЩ са живели над 1,5 млн. души с меланом според Националния институт по рака.