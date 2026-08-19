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Здравната министърка застава начело на координационния съвет за детската болница

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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова оглави Междуведомствения координационен съвет за Националната детска болница. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Основната задача на съвета е да направи по-добра координацията между ангажираните с темата държавни институции и да съдейства да бъде преодоляно дългогодишното забавяне на проекта.

Създаването на Съвета е част от ангажимента на здравното ведомство за възобновяване на работата по изграждането на Националната детска болница и за осигуряване на необходимите условия за нейното бъдещо функциониране.

„Националната детска болница е проект с изключително обществено значение. Необходимо е институциите да работят в постоянна координация, с ясни отговорности и конкретни срокове. Съветът ще бъде оперативният формат, чрез който ще проследяваме напредъка, ще решаваме възникналите проблеми и ще ускоряваме изпълнението на необходимите дейности", заяви Катя Ивкова.

В новия орган ще участват и министрите на регионалното развитие, транспорта, иновациите, образованието, социалната политика и околната среда. В състава му са включени също зам.-министър на финансите и изпълнителните директори на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по обществени поръчки.

Сред основните функции на Съвета са:

  • да предлага стратегически насоки и политики за подобряване на взаимодействието между органите на изпълнителната власт;
  • да набелязва действия за оптимизиране на административните процеси, свързани с Националната детска болница;
  • да проследява напредъка по изпълнението на планираните дейности;
  • да разглежда възникналите затруднения и да предлага конкретни мерки за тяхното преодоляване.

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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

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