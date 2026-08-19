Здравната министърка застава начело на координационния съвет за детската болница

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова оглави Междуведомствения координационен съвет за Националната детска болница. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Основната задача на съвета е да направи по-добра координацията между ангажираните с темата държавни институции и да съдейства да бъде преодоляно дългогодишното забавяне на проекта.
Създаването на Съвета е част от ангажимента на здравното ведомство за възобновяване на работата по изграждането на Националната детска болница и за осигуряване на необходимите условия за нейното бъдещо функциониране.
„Националната детска болница е проект с изключително обществено значение. Необходимо е институциите да работят в постоянна координация, с ясни отговорности и конкретни срокове. Съветът ще бъде оперативният формат, чрез който ще проследяваме напредъка, ще решаваме възникналите проблеми и ще ускоряваме изпълнението на необходимите дейности", заяви Катя Ивкова.
В новия орган ще участват и министрите на регионалното развитие, транспорта, иновациите, образованието, социалната политика и околната среда. В състава му са включени също зам.-министър на финансите и изпълнителните директори на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по обществени поръчки.
Сред основните функции на Съвета са:
- да предлага стратегически насоки и политики за подобряване на взаимодействието между органите на изпълнителната власт;
- да набелязва действия за оптимизиране на административните процеси, свързани с Националната детска болница;
- да проследява напредъка по изпълнението на планираните дейности;
- да разглежда възникналите затруднения и да предлага конкретни мерки за тяхното преодоляване.