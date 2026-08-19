Холерата се разпространява бързо в Африка, милиони деца са под риск

Холерата се разпространява бързо в Западна и Централна Африка, като огнищата вече засягат шест държави и излагат милиони деца на нарастващ риск. Сезонните дъждове, наводненията, разселването на населението и трансграничното предаване ускоряват разпространението на това предотвратимо заболяване, заплашвайки живота на децата и общностите, предупреждават от УНИЦЕФ.

Активните огнища бързо се ускоряват в Демократична република Конго (ДРК), Република Конго, Нигерия, Чад, Камерун и Централноафриканската република (ЦАР), където децата съставляват висок процент от засегнатите. В ЦАР децата под 10 години представляват 44% от съобщените случаи, докато в Чад близо две трети от инфекциите са сред деца под 15 години. В Камерун средната възраст на пациентите е само 10 години.

Нигерия понастоящем е страната с най-голямото регистрирано огнище на холера в региона, с над 50 000 кумулативни случая на холера и 338 смъртни случая, регистрирани от 1 януари 2026 г. в цялата страна, като към края на юли 2026 г. е регистрирано голямо огнище в щата Борно. Демократична република Конго е регистрирала над 30 400 случая и близо 700 смъртни случая, което е най-високият брой смъртни случаи сред засегнатите страни.

Разпространението е концентрирано по два основни коридора за предаване: басейна на езерото Чад, където същият щам Vibrio cholerae O1 Ogawa засяга Чад, Камерун и Нигерия, и басейна на река Конго, който свързва огнищата в ДРК, Република Конго и ЦАР. И в двата коридора сезонните наводнения увеличават риска от предаване, като замърсяват водоизточниците, увреждат санитарната инфраструктура и ограничават достъпа до уязвимите общности.

„Това огнище вече не е ограничено от граници. То се движи по споделени реки, търговски пътища и движение на населението, излагайки милиони деца на риск. Всяка нова инфекция е напомняне, че на милиони деца все още е отказано едно от най-основните им права: безопасна вода. Знаем как да спрем холерата. Това, което е необходимо сега, е спешност, инвестиции и регионална солидарност, за да се действа, преди още деца да загубят живота си от болест, която е напълно предотвратима", казва регионалният директор на УНИЦЕФ за Западна и Централна Африка, Жил Фанину.

Под ръководството на националните и поднационалните власти, УНИЦЕФ и партньорите му подкрепят критични усилия за разширяване на достъпа до безопасна вода и канализация, засилване на наблюдението на заболяванията, осигуряване на основни здравни консумативи, подкрепа на кампаниите за орална ваксинация срещу холера и мобилизиране на общностите за предотвратяване на предаването. Координираните действия помагат за спасяването на човешки живот, но устойчивите инвестиции в безопасна вода, канализация, хигиена и ваксинация са от решаващо значение за спиране на повтарящи се огнища и защита на децата от това предотвратимо заболяване, като същевременно се фокусираме върху дългосрочното укрепване на системата. УНИЦЕФ призовава за спешно допълнително финансиране от 15 милиона щатски долара за увеличаване на животоспасяващите усилия за реагиране срещу холерата в Западна и Централна Африка през следващите 6 месеца.