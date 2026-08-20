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Проф. Ива Христова: Над 60% от всички 534 болни от морбили са с фиктивна ваксинация

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ПРОФ. ИВА ХРИСТОВА СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

С Румъния периодично си разменяме първото място по болни от морбили. Към момента у нас има 534 доказани случая. Регистрираните по документи са повече, но при изследване част от докладваните случаи са отхвърлени. Това съобщи проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, пред Нова телевизия. При така наречените кръстосани изследвания за антитела се установява, че над 60% от разболелите се не са ваксинирани. Така е при 30% във Враца, която е най-засегната, и 15% в Плевен - на второ място. Антирекорд със 70% държи Ловеч - областта на трето място по случаи у нас. Най-много 50 враца 30 плеивен 15 ловеч в ловеч 70% от болните не са ваксинирани.

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ПРОФ. ИВА ХРИСТОВА СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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