Болници внасят лекари от чужбина през „вратичка“ в правилата

Научният обмен се превръща във вратичка за чужденци да практикуват медицина в България без нужните разрешения, затова Министерството на здравеопазването анализира и ще прецизира Наредба 35.

Това става ясно от отговор на ресорният министър Катя Ивкова на въпрос от депутата Цончо Ганев от „Възраждане", публикуван на сайта на Народното събрание. Целта е да се спрат практиките, при които режимът на научния обмен се използва за заобикаляне на изискванията за достъп до медицинска дейност.

В последните месеци рязко са нараснали уведомленията от български болници, сключили договори за научен обмен с чуждестранни заведения и приемащи специалисти от трети държави. Въпреки че МЗ няма правомощия за предварителен контрол, то е давало указания за правилното прилагане на наредбата. Чуждестранни лекари могат да идват само в приемащото заведение и само ако са спазени всички условия, а болниците са длъжни да уведомяват министерството.

Постъпвали са и възражения със сериозни съмнения, че чрез научния обмен се извършват рутинни медицински дейности. При такъв сигнал се разпорежда проверка от Изпълнителната агенция „Медицински надзор" или регионалните здравни инспекции.

Практиката показва, че отделни текстове на наредбата не дават достатъчна яснота за целта и обхвата на допустимите дейности, което води до различно тълкуване и нееднакво прилагане. Затова се налага допълнително прецизиране на правилата.