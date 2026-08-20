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Стъпка назад: Центърът за инвитро не отива в НЗОК

Волен Стефанов

[email protected]

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Министерството на здравеопазването даде пресконференция по актуалните теми
  • Делото за обществената поръчка за Националната детска болница ще се гледа на 15 септември
  • РЗИ-тата се превръщат в дирекции на министерството, а центровете за спешна медицинска помощ ще са под едно крило

Центърът на асистирана репродукция ще функционира в сегашния си вид, остава самостоятелна структура и няма да мине към Националната здравноосигурителна каса. 

Това заяви министърът на здравеопазването Кая Ивкова на пресконференция по-рано днес, относно предвидената административна реформа в системата на здравеопазването.

"Нашият основен фокус е споделяне на административните услуги и оптимизиране на процесите", допълни още тя.

С реформите беше предвидено Центърът за асистирана репродукция да премине към НЗОК подобно на Фонда за лечение на деца в чужбина. Редица организации от неправителствения сектор обаче отправиха критики към намерението на Министерството. 

"Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закрити, а ще бъдат териториални дирекции на Министерството", заяви отново министър Ивкова.

Реформата предвижда превръщането на 28-те РЗИ-та в регионални дирекции на Министерството, които ще изземат функциите им. С големите административни реформи броят на структурите към ведомството ще бъде намален от 95 на 33 и ще отпаднат 440 чиновнически щата.

Промяната предвижда още центровете за спешна медицинска помощ ще бъдат обединени - включително въздушната, за по-добра координация и предотвратяване на забавянията, заяви още министър Ивкова.

Решението на КЗК за незаконосъобразността на обществената поръчка за Националната детска болница ще бъде разгледано от Върховния административен съд на 15 септември, обяви още министърът.

Относно реформите в лекарствените политики обясни, че целят достъпност и засилен контрол на прозрачността.

"Промените в закона рискуват да спрат достъпа до животоспасяващи терапии", твърдят обаче от Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести.

Предложените законопроекти за централизирани тръжни процедури и промени в наредби на министерството ще застрашат здравето на пациентите с редки заболявания, обясняват от организацията. 

"Болниците ще могат да планират поръчките си за лекарства с редки заболявания занапред", коментира министър Ивкова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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Министерството на здравеопазването даде пресконференция по актуалните теми

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